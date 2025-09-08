فكرة لانش بوكس .. طريقة عمل الكب كيك | اعرفي المكونات

إذا كنتِ تبحثين عن أصناف مختلفة للانش بوكس الخاص بالمدرسة، نقدم لكِ طريقة عمل الكب كيك الهش واللذيذ بدون بيض.

المكونات:

كوب ونصف دقيق أبيض.

نصف كوب سكر.

نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب لبن زبادي.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير:

سخّني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

اخفقي الزبدة والسكر حتى يصبح المزيج كريميّ القوام.

أضيفي لبن الزبادي والفانيليا، واخفقي جيدًا.

في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والبيكنج صودا والملح.

أضيفي خليط الدقيق إلى خليط الزبدة تدريجيًا مع التقليب برفق حتى تتجانس المكونات.

صبّي الخليط في قوالب الكب كيك المبطنة بورق الزبدة.

اخبزي الكب كيك لمدة 20-25 دقيقة أو حتى ينضج تمامًا.

اتركي الكب كيك ليبرد تمامًا قبل تزيينه أو تقديمه.