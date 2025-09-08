قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الليزر.. شكوى إثيوبية بعد الهزيمة أمام مصر في تصفيات المونديال
بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات
إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة
900 مليار جنيه لمراسي البحر الأحمر| وشراكة تعيد رسم مستقبل السياحة في مصر
تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح
التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني
مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره
الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026
وصول 3 أوناش رصيف و6 أوناش ساحة من الصين لاستكمال تجهيز محطة "هاتشيسون"
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
بعد قرار مد التسجيل لطلاب الشهادات المُعادلة.. تسهيلات تقدّمها «التعليم العالي» للطلاب
مرأة ومنوعات

فكرة لانش بوكس .. طريقة عمل الكب كيك | اعرفي المكونات

كب كيك
كب كيك
ريهام قدري

إذا كنتِ تبحثين عن أصناف مختلفة للانش بوكس الخاص بالمدرسة، نقدم لكِ طريقة عمل الكب كيك الهش واللذيذ بدون بيض.

المكونات:

كوب ونصف دقيق أبيض.

نصف كوب سكر.

نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب لبن زبادي.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير:

سخّني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

اخفقي الزبدة والسكر حتى يصبح المزيج كريميّ القوام.

أضيفي لبن الزبادي والفانيليا، واخفقي جيدًا.

في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والبيكنج صودا والملح.

أضيفي خليط الدقيق إلى خليط الزبدة تدريجيًا مع التقليب برفق حتى تتجانس المكونات.

صبّي الخليط في قوالب الكب كيك المبطنة بورق الزبدة.

اخبزي الكب كيك لمدة 20-25 دقيقة أو حتى ينضج تمامًا.

اتركي الكب كيك ليبرد تمامًا قبل تزيينه أو تقديمه.

كب كيك طريقة كب كيك الكب الكيك

