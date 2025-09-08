مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

شاركت الفنانة مى عز الدين، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، بمجموعة من الصور لها .





وتألقت مى عز الدين، بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية ملابس كاجوال كشفت عن بسطتها وذوقها الراقى.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.





وتتميز مى عز الدين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





