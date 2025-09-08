نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة نسرين طافش

خطفت نسرين طافش الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت توب ذا أكمام مكشوفة باللون البيج مع الأسود ونسقت معه جيبة طويلة أتمست بالبليسيه الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة.

انتعلت نسرين طافش حذاء انيق ذا كعب عالي باللون الأسود، مع كلاتش متوسط الحجم باللون الذهبي، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.