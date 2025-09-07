في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ زوجة ماجد المصري

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستدجرام، وذلك خلال الأحتفال بعيد ميلادها وسط مجموعة من الأصدقاء.



ظهرت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم بانه مصنوع من القماش الشيفون الشفاف.



انتعلت زوجة ماجد المصري، حذاءً أنيقا ذا كعب عالي باللون الأبيض مع كلاتش بنفس اللون، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات، بينما بدت بخصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.



إطلالات زوجة ماجد المصري



يذكر أن زوجة ماجد المصري تحرص على مشاركة متابعيها دائما عبر السوشيال ميديا بأبرز صورها وإطلالاتها المميزة التي تجعلها محط أنظار الجميع.



تتمتع زوجة ماجد المصري بذوقها الراقي والمميز في أختيار الأزياء التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك وفساتين السهرة أيضا.

إليكم أبرز إطلالات زوجة ماجد المصري بمناسبة عيد ميلادها...