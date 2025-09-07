خلع الركبة من الإصابات المؤلمة.. الأعراض وكيف يمكن التعامل معه؟

يُعد خلع الركبة حالة طبية طارئة تحتاج إلى تدخل فوري يحدث عادةً نتيجة التعرّض لضربة قوية على الركبة، مما يؤدي إلى خروج الساق السفلية عن موضعها الطبيعي بالنسبة للفخذ، وهذا الخلع يؤدي إلى شد وتمزق اربطة الركبة ، وقد يمتد الضرر إلى الشرايين أو الأعصاب.

إصابة الشرايين قد تحرم الساق السفلية من إمداد الدم، وإذا لم تتم استعادة الدورة الدموية سريعًا فقد تستلزم الحالة بتر الطرف، أما إصابة الأعصاب فقد تؤدي إلى فقدان القوة أو الإحساس في الساق السفلية.

الأعراض التي تشير لخلع الركبة:

-ألم شديد في الركبة.

-مظهر مشوّه أو غير طبيعي لمفصل الركبة.

كيف يتم علاج حالات خلع الركبة؟

-في بعض الحالات قد يعود المفصل إلى مكانه تلقائيًا (ويُسمى ذلك "الرد التلقائي")، وقد يشعر المريض عندها بصدمة أو صوت مكتوم.

-إذا لم يعد المفصل إلى مكانه تلقائيًا، يقوم الطبيب برد الخلع فورًا.

-لا يقتصر العلاج على الرد فقط، بل يحتاج المريض إلى فحوصات ومتابعة دقيقة للتأكد من عدم وجود إصابة في الشرايين أو الأعصاب.

-إذا وُجدت إصابة في الشرايين أو الأعصاب، يجب إصلاحها بشكل عاجل في غرفة العمليات.

-غالبًا تتم مراقبة المريض في المستشفى بعد الخلع للتأكد من استقرار حالته.

المصدر DailyMedicalinfo