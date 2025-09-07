خبير تغذية يكشف عن أهمية تناول البيض فى الفطور

البيض من أغنى الأطعمة بالعناصر الغذائية الأساسية، حيث يحتوي على البروتين والدهون والفيتامينات المهمة، مع كونه منخفض السعرات الحرارية نسبيًا.

لذا قدم خبير التغذية الدكتور خالد يوسف عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، فوائد تناول البيض فى وجبة الفطور.

ومن فوائد البيض الصحية:

1-قيمة غذائية عالية:

يحتوي البيض على معظم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك الفيتامينات A وB12 وB5، بالإضافة إلى الفسفور والسيلينيوم وكميات جيدة من فيتامين D وE وB6 والكالسيوم والزنك.

2-مصدر للبروتين عالي الجودة:

يحتوي البيض على جميع الأحماض الأمينية الأساسية بالنسب المثلى، مما يجعله غذاءً مثاليًا لبناء العضلات وتعزيز الصحة العامة.

3-يعزز مستويات الكوليسترول الجيد (HDL):

تناول البيض بانتظام قد يرفع من مستويات الكوليسترول النافع، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

4-مصدر جيد للكولين:

الكولين عنصر أساسي لصحة الدماغ وبناء أغشية الخلايا، وهو عنصر غذائي لا يحصل عليه الكثيرون بكميات كافية.

5-يدعم صحة العيون:

يحتوي البيض على مضادات الاكسدة لوتين وزياكسانثين، التي تقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

6-غني بأحماض أوميجا-3 الصحية:

البيض غني بأوميجا-3 التي تساعد في خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

7-يساعد على الشبع:

البيض من الأطعمة المُشبعة التي تقلل الشعور بالجوع.



