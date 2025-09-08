حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

أثارت الفنانة والإعلامية أسماء شريف منير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ما أعلنت ارتداءها الحجاب بشكل رسمي، حيث قامت بحذف جميع صورها القديمة من حساباتها الشخصية.

ظهرت الفنانة والإعلامية أسماء شريف منير في إطلالاتها الأولى بعد ارتدائها الحجاب، حيث شاركت جمهورها صورًا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتلقى تفاعلًا واسعًا وإشادة كبيرة بجمالها ورقيّ إطلالتها المحتشمة.



واعتمدت أسماء في صورها على ألوان هادئة وقطع أنيقة تناسب حجابها، ما أضفى عليها مظهرًا بسيطًا ومميزًا، عبّر من خلاله متابعوها عن إعجابهم، مؤكدين أن الحجاب زادها وقارًا وجمالًا.

وتأتي هذه الإطلالات بعد أيام من إعلانها قرار ارتداء الحجاب، الذي اعتبرته خطوة مهمّة في حياتها الشخصية، لتبدأ معه مرحلة جديدة من مسيرتها.



وجاء قرار أسماء ليشكّل خطوة جديدة في حياتها، عبّر من خلالها جمهورها عن دعمه واحترامه لقرارها، متمنّين لها الثبات والتوفيق في مسيرتها المقبلة.