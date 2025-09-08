ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة باللبن؟ .. اعرف الفوائد والأضرار

يُعد شرب القهوة باللبن له تأثيرات مختلفة على الجسم، وتعتمد على الكمية وطريقة التحضير وحالة الشخص الصحية.

الفوائد المحتملة:

توازن الطعم وتأثير الكافيين: اللبن يقلل من حدة القهوة ويجعلها أسهل في الهضم وأخف على المعدة.

مصدر للكالسيوم والبروتين: اللبن يضيف قيمة غذائية من بروتينات وكالسيوم وفيتامين D (إذا كان مدعّم).

تقليل الحموضة: إضافة اللبن قد تقلل من تهيج المعدة أو الإحساس بالحموضة الذي قد تسببه القهوة السوداء.

إحساس بالشبع: القهوة باللبن تعطي إحساس بالشبع لفترة أطول، خصوصًا لو شُربت في الصباح.

الأضرار أو النقاط السلبية:

امتصاص الحديد: اللبن يحتوي على الكالسيوم، وده ممكن يقلل من امتصاص الحديد من الأكل إذا اتشربت القهوة بلبن مباشرة مع الوجبات.

زيادة السعرات: إضافة اللبن (وخاصة كامل الدسم أو مع سكر) يزود السعرات الحرارية.

اللاكتوز: بعض الناس عندهم حساسية أو عدم تحمل اللاكتوز، وده يسبب انتفاخ أو إسهال بعد شرب القهوة بلبن.

تأثير الكافيين: مازال موجود، فممكن يسبب أرق أو زيادة ضربات القلب عند الإفراط.

القهوة باللبن مناسبة لمعظم الناس، وممكن تكون خيار صحي إذا كانت بكميات معتدلة ومن غير سكر كتير.

يفضل شربها بعيدًا عن الوجبات الأساسية لو عندك أنيميا أو نقص حديد.