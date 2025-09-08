قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت

أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت
أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت
رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت. 


طريقة عمل عجينة البيتزا الايطاليه 
 

المكونات:
ثلاثة أكواب من الدقيق متعدد الاستعمال 
معلقة من الخميرة الفورية
ربع كوب زيت زيتون أو زيت نباتي.
معلقتين من السكر 
معلقة صغيرة ملح
ماء دافي للعجن. 
معلقة صغيرة من الزعتر المجفف ويمكن الاستغناء عنها 
 

طريقة التحضير :
نضع بعض الماء الدافئ مع السكر مع الخميرة ونتركها قليلا
أضيفي الزيت مع الدقيق مع الخلط جيدا 
أضيفي الزعتر والملح مع خليط الزيت والدقيق ثم نضيف الخميرة الذائبة الي الخليط ونبداء في العجن لمدة 5 دقائق 
نضيف الماء الدافئ يالتدريج حتي تتكون عجينة ناعمة متماسكة في شكل كرة كبيرة ونغطي العجين ونضعها في مكان دافيء  حتي تتخمر و يتضاعف حجمها.

 

   طريقة عمل صلصة البيتزا المميزة


المكونات:
كوبان من عصير الطماطم 
2 ملعقة كبيرة من الكاتشب
معلقتين من زيت الزيتون أو زيت نباتي 
بصلة صغيرة مفرومة ناعما 
5 فصوص ثوم مفروم 
ملح وفلفل و زعتر مجفف 
 

طريقة التحضير :
يوضع الزيت في وعاء عميق علي النار ويضاف البصل والثوم ويقلب حتي يأخذ لون ذهبي فاتح
يضاف عصير الطماطم ويقلب و يضاف الملح و الفلفل والزعتر وتترك عشرة دقائق حتى تتكثف الصلصة 
يضاف الكاتشب علي الصلصة قبل إغلاق النار مباشرة 
 

أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت البيتزا طريقة عمل البيتزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى| هل يجوز دفع قيمة كفارة اليمين نقدا بدلا من الإطعام.. وحكم النوم قبل صلاة العشاء.. وهل انكشاف بعض العورة في الصلاة يبطلها؟

ضريح السيد البدوي بطنطا

دار الإفتاء تجيب على سؤال .. هل السيد البدوي من أولياء الله الصالحين ؟

(البحوث الإسلاميَّة) يفتتح الأسبوع الدعوي الـ11 بالجامع الأزهر

البحوث الإسلامية يفتتح الأسبوع الدعوي الـ11 بالجامع الأزهر بندوة حول محبَّة النبي ﷺ والأدب معه

بالصور

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة

9 نجوم يدخلون عش الزوجية.. أحدثهم هاجر السراج

هاجر السراج
هاجر السراج
هاجر السراج

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد