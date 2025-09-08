قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت.



طريقة عمل عجينة البيتزا الايطاليه



المكونات:

ثلاثة أكواب من الدقيق متعدد الاستعمال

معلقة من الخميرة الفورية

ربع كوب زيت زيتون أو زيت نباتي.

معلقتين من السكر

معلقة صغيرة ملح

ماء دافي للعجن.

معلقة صغيرة من الزعتر المجفف ويمكن الاستغناء عنها



طريقة التحضير :

نضع بعض الماء الدافئ مع السكر مع الخميرة ونتركها قليلا

أضيفي الزيت مع الدقيق مع الخلط جيدا

أضيفي الزعتر والملح مع خليط الزيت والدقيق ثم نضيف الخميرة الذائبة الي الخليط ونبداء في العجن لمدة 5 دقائق

نضيف الماء الدافئ يالتدريج حتي تتكون عجينة ناعمة متماسكة في شكل كرة كبيرة ونغطي العجين ونضعها في مكان دافيء حتي تتخمر و يتضاعف حجمها.

طريقة عمل صلصة البيتزا المميزة



المكونات:

كوبان من عصير الطماطم

2 ملعقة كبيرة من الكاتشب

معلقتين من زيت الزيتون أو زيت نباتي

بصلة صغيرة مفرومة ناعما

5 فصوص ثوم مفروم

ملح وفلفل و زعتر مجفف



طريقة التحضير :

يوضع الزيت في وعاء عميق علي النار ويضاف البصل والثوم ويقلب حتي يأخذ لون ذهبي فاتح

يضاف عصير الطماطم ويقلب و يضاف الملح و الفلفل والزعتر وتترك عشرة دقائق حتى تتكثف الصلصة

يضاف الكاتشب علي الصلصة قبل إغلاق النار مباشرة

