تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لتعزيز إنتاج وتصدير تقاوي البطاطس

اختتم وفد رفيع المستوى من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي زيارته الناجحة إلى هولندا، والتي جاءت بتكليف من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث سبل تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لإنتاج وتصدير تقاوي البطاطس المعتمدة.

وترأس الوفد الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، كما ضم: الدكتور ماهر المغربي وكيل مركز البحوث الزراعية لشؤون الإنتاح، الدكتور أمجد ريحان رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي والدكتور إسلام أبوالعلا مشرف وحدة الصحة النباتية، والمهندسة شيماء زهير الاخصائي بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.



وشملت الزيارة، التي جرى تنسيقها مع السفارة الهولندية بالقاهرة، بحضور المستشار الزراعي بالسفارة عمر عبداللطيف، جولات ميدانية واجتماعات مكثفة للوفد، حيث تم الإطلاع على أحدث الأنظمة الهولندية في فحص واعتماد التقاوي، بالإضافة إلى الدور الرقابي المهم الذي تقوم به الجهات الهولندية المختصة، وذلك بهدف وضع خطة عمل لتطوير نظام حوكمة متكامل في مصر لضمان جودة وتتبع تقاوي البطاطس.



كما زار الوفد معرض Potato Europe 2025، حيث تم الاطلاع على أحدث الأصناف العالمية من البطاطس وعقد لقاءات ثنائية مع المنتجين والمصدرين والمستوردين، حيث شدد الدكتور أحمد عضام على أهمية الالتزام بالمتطلبات المصرية للصحة النباتية وجودة التقاوي التي سيتم شحنها إلى مصر.

الصادرات المصرية



وعلى هامش المعرض، شارك ممثلو الوفد المصري في جلسة نقاشية تحت عنوان "مصر مركزًا للتقاوي"، حيث استعرضوا الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والمستهدفات الحكومية لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية من التقاوي والمواد الإكثارية.



وفي ختام الزيارة، عقد الوفد اجتماعًا مع الحجر الزراعي الهولندي وعدد من الجهات المعنية لوضع خارطة طريق لإنشاء نظام رقابي وتتبعي متطور في مصر. كما بحث الحجر الزراعي المصري مع نظيره الهولندي سبل تسهيل حركة الصادرات الزراعية المصرية، خاصة من الموالح والبطاطس، عبر الموانئ الهولندية كنقطة دخول رئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي.