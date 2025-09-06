لدعم الزراعة الحيوية.. تعاون بين بحوث الهندسة وجمعية البيوديناميكية

شهد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية توقيع مذكرة تفاهم بين معهد بحوث الهندسة الزراعية والجمعية المصرية للزراعة البيوديناميكية EBDA ويأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والامن الغذائي

وقّع المذكرة التفاهم كلا من الدكتور يسري عبد القوي الصياد مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية، والمهندس عطية محمد صبحي مدير الجمعية المصرية للزراعة البيو ديناميكية

ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ان هذا التعاون يمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين مؤسسات البحث العلمي مركز البحوث الزراعية والقطاع الخاص الجمعية المصرية للزراعة البيوديناميكية جامعة هليوبوليس حيث سيساهم الدمج بين الخبرات البحثية والعلمية للمعهد والامكانات التمويلية والتسويقية للجمعية في رفع كفاءة العمليات الزراعية وتقليل الفاقد ودعم خطط الدولة لإنتاج غذاء آمن ومستدام يواكب المعايير العالمية

أشار الدكتور يسري الصياد مدير معهد الهندسة الزراعية أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الابتكار الزراعي مشيرا إلي أن التعاون سيشمل تطوير تقنيات الري الحقلي الحديث وميكنة العمليات الزراعية وتنفيذ مشروعات بحثية تجريبية مشتركة تساهم في جعل الزراعة الحيوية نموذجا اساسيا اجتماعيا واقتصاديا وصديقة للبيئة



وأكد المهندس عطية محمد صبحي مدير الجمعية المصرية للزراعة البيو ديناميكية أن هذا التعاون يعد خطوة نوعية نحو تعميق الشراكة بين مختلف الأطراف المعنية بقطاع الزراعة، مشدداً على التزام وزارة الزراعة بتوفير بيئة داعمة للابتكار والاستثمار في مجالات الزراعة الحيوية، بما يضمن زيادة دخل المزارعين، وتمكين المرأة الريفية، والحصول على شهادات الضمان التشاركي وشهادات الكربون التي تضيف قيمة اقتصادية إضافية للمزارع، وتدعم قدرة المنتجات الزراعية المصرية على النفاذ باعتبارها قيمة إضافية للمزارع لدعم التحول نحو المنتجات الزراعية الحيوية