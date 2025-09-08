قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
تاكو لحم البقر المشوي .. وصفة شهية بطابع مكسيكي أصيل

أسماء عبد الحفيظ

تاكو لحم البقر المشوي، إذا كنت من عشّاق المأكولات المكسيكية، تبحثين عن وصفة غير تقليدية تشعرك بأنك فى أفخم مطاعم المكسيك أليك وصفة جديدة تاكو لحم البقر المشوي.

تاكو لحم البقر المشوي، هو الخيار الأمثل. يجمع هذا الطبق بين اللحم المتبل والمشوي بعناية مع خبز التورتيلا الطري والإضافات الطازجة، ليقدّم لك تجربة غنية بالنكهات والبهارات.

نستعرض طريقة التحضير خطوة بخطوة، بالإضافة إلى نصائح تجعل التاكو مشهي بشكل أفضل، أليك الطريقة للشيف سارة الحافظ.

المكونات لعمل تاكو لحم البقر المشوي

تاكو لحم البقر المشوي


لتحضير لحم البقر

  • 500 غرام من شرائح لحم البقر 
  • 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
  • 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
  • 1 ملعقة صغيرة كمون مطحون
  • 1 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة
  • 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • 1/2 ملعقة صغيرة ملح
  • 2 فص ثوم مهروس
  • 1 ملعقة صغيرة مسحوق الفلفل الحار اختياري
  • خبز تورتيلا صغير ذرة أو قمح
  • شرائح أفوكادو
  • صوص 
  • كريمة حامضة ساور كريم
  • بصل مفروم ناعم
  • كزبرة طازجة مفرومة
  • شرائح ليمون للتقديم

طريقة عمل تاكو لحم البقر المشوي

تاكو لحم البقر المشوي

1. تتبيل اللحم

في وعاء، امزج عصير الليمون، زيت الزيتون، الثوم، والبهارات. أضف شرائح اللحم وقلّبها جيدًا حتى تتغلف بالكامل بالتتبيلة.
غلف الوعاء واتركه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل أو طوال الليل لنكهة أعمق

تاكو لحم البقر المشوي

2. شوي اللحم

  • سخّن مقلاة شواء أو شواية خارجية على نار عالية.
  • اشوِ اللحم من الجانبين حتى ينضج حوالي 3–5 دقائق لكل جانب، حسب السماكة.
  • اترك اللحم ليرتاح 5 دقائق، ثم قطّعه إلى شرائح رفيعة أو مكعبات صغيرة.

3. تحضير التاكو

  • سخّن خبز التورتيلا قليلًا على المقلاة أو في الفرن.
  • ضع القليل من اللحم في وسط كل قطعة تورتيلا.
  • أضف شرائح الأفوكادو، البصل، الكريمة، والكزبرة حسب الرغبة.
  • قدّم التاكو مع شرائح الليمون لعصرها فوق الحشوة.

نصائح للحصول على أفضل نكهة

  • استخدم لحم طري مثل الريباي أو الفخذ الرقيق ليكون سهل المضغ.
  • لا تفرط في طهي اللحم حتى لا يجف، خاصة إن كنت تستخدم شواية ساخنة.
  • قدّم التاكو فور تجهيزه ليبقى الخبز طريًا واللحم ساخنًا.

اقتراحات للتقديم تاكو لحم البقر المشوي

  • قدّمه مع أرز مكسيكي أو فاصوليا سوداء.
  • جرّب إضافة جبن مبشور لمحبي النكهات الحارة.
تاكو لحم البقر تاكو لحم البقر المشوي المكونات لعمل تاكو لحم البقر المشوي طريقة عمل تاكو لحم البقر المشوي اقتراحات للتقديم تاكو لحم البقر المشوي لحم

