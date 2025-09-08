ديانا حداد تخطف الأنظار من عطلتها الصيفية







شاركت الفنانة ديانا حداد ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، بمجموعه من الصور لها .



تفاصيل إطلالة ديانا حداد..

وتالقت ديانا حداد، باطلالة انيقة ومميزة مرتدية ملابس صيفية كشف عن خصرها المنحوت و اناقتها .





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.





وتتميز ديانا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.