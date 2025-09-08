إطلالة غير متوقعة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بفستان قصير

أثارت النجمة ياسمين صبري ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها الأخير في جلسة تصوير خاصة، حيث اعتمدت إطلالة أنيقة ومختلفة عن اختياراتها السابقة.

وارتدت ياسمين صبري فستانًا قصيرًا باللون الأسود الكلاسيكي، جاء بتصميم بسيط ذي قصة مستقيمة مع حمالات رفيعة، أظهر رشاقتها وأنوثتها بأسلوب ناعم وراقٍ.



ونسقت ياسمين الفستان مع حقيبة يد فاخرة من الجلد الأسود المزيّنة بسلاسل معدنية ذهبية، لتضفي لمسة من الفخامة العصرية على إطلالتها، كما اعتمدت مجموعة من الإكسسوارات الراقية شملت سوارًا وخاتمًا وأقراطًا لامعة، مما أضاف بريقًا متناسقًا دون مبالغة.



ومن الناحية الجمالية، فقد تركت شعرها الطويل منسدلًا على كتفيها بتموجات طبيعية، مع مكياج هادئ ارتكز على إبراز العيون ورسم الحواجب بدقة، بينما فضّلت اعتماد أحمر شفاه بلون طبيعي زاد من رقة الإطلالة.



الظهور الأخير لياسمين صبري لاقى تفاعلًا كبيرًا من جمهورها، حيث اعتبره البعض خطوة جريئة ومختلفة عن أسلوبها الكلاسيكي المعتاد، فيما أشاد آخرون بقدرتها على المزج بين البساطة والفخامة في مظهر واحد.



وتعتبر ياسمين صبري أيقونة للموضة بين نجمات الوطن العربي، قادرة على كسر الروتين وتقديم تنويعات جديدة في اختياراتها لتبقى دومًا محط الأنظار.