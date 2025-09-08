بيض مخفوق بلون وردي جذاب .. طريقة مبتكرة لإفطار صحي

إذا كنت من محبي تجربة وصفات جديدة أو تبحث عن طريقة تجعل الإفطار ممتع وملون فى نفس الوقت ولكن بألوان صحيحة، كما إن البيض المخفوق الوردي سيكون خيارًا جيد وصحي.

طريقة عمل بيض مخفوق بلون وردي جذّاب

هذه الوصفة تضيف لمسة جذابة إلى طبق تقليدي، وهي مثالية لتقديم وجبة مغذية بطريقة ممتعة، خاصة للأطفال أو في المناسبات الخاصة، للشيف فيفي عثمان

بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي

ما سبب اللون الوردي؟

اللون الوردي في هذه الوصفة يأتي عادةً من استخدام مكونات طبيعية مثل:

عصير الشمندر البنجر: وهو الأكثر شيوعًا، يمنح لونًا ورديًا مميزًا وطبيعيًا، دون التأثير الكبير على الطعم.

أو كمية صغيرة من بودرة البنجر أو التوت الأحمر المهروس، حسب الرغبة.

المكونات:

3 بيضات كبيرة

1 ملعقة صغيرة من عصير الشمندر الطازج يمكن زيادتها حسب درجة اللون المطلوبة

1 ملعقة كبيرة من الحليب أو الكريمة اختياري

رشة ملح وفلفل أسود

1 ملعقة صغيرة زبدة أو زيت للطبخ

أعشاب طازجة أو جبن مبشور اختياري للتزيين

