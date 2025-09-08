تحاليل ما قبل الزواج للعروس.. 8 فحوصات أساسية وفق رأي اختصاصية

تحاليل ما قبل الزواج للعروس، يحرص الكثير من العروسان المقبلان على الزواج بالقيام بإجراء الفحوص الطبية قبل الزواج، وأصبح هذا خطوة ضرورية لكل عروس، ليس فقط للوقاية من الأمراض الوراثية أو المعدية، بل لضمان بداية حياة زوجية صحية ومستقرة.

تحاليل ما قبل الزواج للعروس.. 8 فحوص أساسية وفق رأي اختصاصية

فى إطار هذا كشفت الدكتورة هند سلمى استشارى النساء، عن أبرز التحاليل الطبية التي تُنصح بها العروس قبل الزواج، وهى تشمل ما يلي:

1. فحص فصيلة الدم ABO وRh

يساعد في تحديد توافق فصيلة الدم بين الزوجين، خاصة في حالة الحمل.



لماذا تحليل فحص فصيلة الدم مهم؟

إذا كانت فصيلة دم الزوجين غير متوافقة مثلاً: الزوج Rh+ والزوجة Rh، فقد يتطلب الأمر متابعة دقيقة أثناء الحمل لتجنّب مضاعفات صحية للجنين.

2. فحص الثلاسيميا وفقر الدم الوراثي

يُجرى للكشف عن احتمالية انتقال أمراض الدم الوراثية للأبناء، مثل الثلاسيميا أو الأنيميا المنجلية.

يُوصى به بشدة في حال وجود تاريخ عائلي لأمراض الدم.

3. تحليل الأمراض المعدية الكشف عن فيروسات معينة:

وتشمل:

فيروس الكبد B و C

فيروس نقص المناعة HIV

الزهري Syphilis

هذه الفحوص ضرورية لحماية الطرف الآخر من العدوى وضمان المعالجة المبكرة إن وُجدت إصابة.

4. فحص الهرمونات النسائية إذا لزم الأمر

بناءً على رأي الطبيبة، قد يُطلب تحليل هرمونات مثل:

FSH، LH، Prolactin، TSH

خاصة إذا كانت لدى العروس مشاكل سابقة في الدورة الشهرية أو اشتباه في اضطرابات هرمونية قد تؤثر على الخصوبة لاحقًا.

5. تحليل السكر والضغط ووظائف الكلى والكبد

هذه الفحوص تُقيّم الحالة الصحية العامة للعروس، وتكشف عن أي أمراض مزمنة في مراحلها المبكرة.

6. تحليل البول الكامل وتحليل البكتيريا المهبلية إذا لزم

للتأكد من سلامة المسالك البولية وعدم وجود التهابات قد تؤثر على العلاقة الزوجية أو الحمل المبكر.

7. فحص الخصوبة اختياري حسب الحالة

إذا كانت العروس تعاني من دورات غير منتظمة أو سبق لها إجراء علاجات هرمونية، فقد تُنصح بإجراء فحص للمبايض أو تصوير بالأشعة سونار لتقييم الخصوبة.

8. التطعيمات المطلوبة

تُوصي بعض الطبيبات بإعطاء لقاحات قبل الزواج أو الحمل، مثل:

لقاح الحصبة الألمانية Rubella

لقاح فيروس الكبد B

لقاح التيتانوس إذا كانت لم تأخذه مسبقًا

نصيحة

التحاليل الطبية ليست إجراء شكلي، بل حماية للطرفين وللأطفال في المستقبل، من الأفضل أن تُجرى الفحوص قبل الزواج بوقت كافٍ، مع مناقشتها مع طبيب مختص.