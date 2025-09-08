قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أضرار استخدام فرشاة الأسنان لفترة أطول من اللازم .. تعرف عليها

ما أضرار استخدام فرشاة الأسنان لفترة أطول من اللازم؟
ما أضرار استخدام فرشاة الأسنان لفترة أطول من اللازم؟
رنا عصمت

فرشاة الأسنان الجديدة تعني تنظيفًا آمنًا وفعالًا، أما الفرشاة التي تُستخدم يومًا بعد يوم لأشهر طويلة تكون أكثر عرضة لأن تتحول إلى بيئة لتجمع البكتيريا، ومع مرور الوقت، يتسبب الاستهلاك اليومي في إضعاف فعاليتها في إزالة طبقة البلاك.

 

ومن أضرار استخدام فرشاة الأسنان لمدة طويلة ما يلي:

1- تكون مغناطيس للجراثيم:

قد تقوم بشطف فرشاة أسنانك بعد كل استخدام، لكن هذا لا يقضي على الجراثيم التي قد تختبئ داخل الفرشاة بمرور الوقت.

فالفم مليء بالبكتيريا، منها النافع ومنها الضار وهذه البكتيريا قد تلتصق بفرشاة الأسنان، لذلك تحتاج إلى استبدالها بانتظام حتى لا تسمح بتكوين مستعمرة من البكتيريا على الفرشاة.

ولهذا السبب أيضًا يُوصى بتغيير فرشاة الأسنان بعد الإصابة بأمراض مثل الإنفلونزا أو التهاب الحلق البكتيري، فهذه الجراثيم قوية، ويمكنها أن تظل حية على الفرشاة حتى بعد شفائك، مما يعرضك لخطر الإصابة مجددًا.

2-الشعيرات التالفة تضر أكثر مما تنفع:

تنظيف الأسنان عادة مهمة، لكن آلاف الحركات المتكررة يوميًا تتسبب في تآكل الفرشاة مع مرور الوقت. 

وعندما تصبح الشعيرات بالية، فإنها تفقد فعاليتها في إزالة البلاك والبكتيريا، مما يزيد من خطر تسوس الأسنان و التهاب اللثة.

والأمر لا يتوقف عند ذلك، فالشعيرات المتآكلة قد تؤذي الأسنان واللثة، وتؤدي إلى حركات أكثر خشونة أثناء التنظيف، ما قد يسبب تآكل مينا الأسنان، وهي الطبقة الخارجية التي تحميها، بل قد يؤدي أيضًا إلى تراجع اللثة وانحسارها عن الأسنان.

ما أضرار استخدام فرشاة الأسنان لفترة أطول من اللازم فرشاة الاسنان أضرار فرشاه الأسنان القديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

ترشيحاتنا

منتخب مصر

استعدادا لكأس العرب.. موعد المباراة الثانية بين مصر وتونس والقنوات الناقلة

بعد حادثة الاعتداء على كلب بالمعادي.. نص القانون في تلك الجرائم

بعد حادثة الاعتداء على كلب بالمعادي.. نص القانون في تلك الجرائم

نيمار

حديث العالم.. رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته الهائلة لنيمار| ما القصة؟

بالصور

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة

9 نجوم يدخلون عش الزوجية.. أحدثهم هاجر السراج

هاجر السراج
هاجر السراج
هاجر السراج

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد