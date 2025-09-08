بدون تكاليف كبيرة .. طريقة عمل زبدة الفول السوداني

تعد زبدة الفول السوداني من الأطعمة المفيدة التي يمكن تقديمها لطفلك ويمكن تحضيرها في المنزل



طريقة زبدة الفول السودانى دون تكلفة كبيرة في مطبخ منزلكِ وتعدي وجبة لذيذة ومغذية للأولاد في وجبتي الفطور والعشاء.

المقادير:

٢ كوب فول سوداني مقشر، غير مملح.

رشة ملح صغيرة .

٢ ملعقة كبيرة زيت سوداني أو زيت ذرة حسب الرغبة.

٢ ملعقة كبيرة عسل.

مكونات اختيارية لزيادة النكهة:

١ ملعقة كبيرة كاكاو خام غير محلي.

½ ملعقة صغيرة قرفة.

طريقة عمل زبدة الفول السوداني:

سخني الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجه مئوية

يُوزع الفول السوداني في صينية فرن و يوضع في فرن لمدة ١٠ دقائق حتي يصبح محمص ، أو يكتسب اللون الذهبي

نقوم بإخراج الصينية من فرن وترك فول سوداني المحمص يبرد قليل حتي يصبح حرارتة متوسطة

يتم طحن الفول السوداني ويصبح في صورة بودرة فى المطحنة حتى يتم طحن الفول لمده ٣ دقائـق ونطحنه جيدا

نطحن فول سوداني حتي يصبح قوامة ناعم

ضعي الملح والعسل ونطحن لمده دقيقة

يضاف ملعقتين الزيت تدريجياً مع الإستمرار بطحن فول سوداني لتحصولي على قوام زبده الفول السوداني

قومي بحفظ الفول السوداني فى برطمان أو وعاء زجاجي فى الثلاجة لحين الإستخدام