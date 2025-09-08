ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

يعد الشبت من الخضروات الشهية التى تستخدم فى اعداد اطباق عديدة مثل المحشي والسلطة.

ووفقا لما جاء في موقع tuasaude نكشف لكم فوائد الشبت الصحية.



تحسين الهضم

الشبت مفيدٌ جدًا للهضم، إذ يُساعد على تخفيف التقلصات والغازات والغثيان والإسهال والإمساك كما يُمكن استخدامه لتحفيز شهية الطفل وتخفيف المغص.

تعزيز الصحة العقلية

يساعد الشبت على تخفيف التعب الناتج عن اضطرابات النوم، ويعزز التركيز والذاكرة كما أنه عشب مُهدئ، ويُستخدم لعلاج الأرق واضطرابات الجهاز الهضمي الناتجة عن التوتر.

تخفيف السعال

للشبت خصائص مضادة للتشنجات ومقشعّة، ولذلك يُمكن استخدامه لعلاج السعال الجاف والمُنتج للبلغم كما يُمكن استخدامه كمُكمّل لعلاج الربو.

تقليل الألم

تساعد الزيوت المتطايرة الموجودة في أوراق الشبت وبذوره على استرخاء العضلات الملساء، وبالتالي يمكن أن تكون مفيدة في تخفيف التوتر العضلي والألم.

يحتوي الشبت أيضًا على خصائص مسكنة ومضادة للالتهابات تساعد في تخفيف التورم والتهاب المفاصل وآلام الأذن.

تحسين المناعة

تشير بعض الدراسات إلى أن الشبت يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، وهي فعالة ضد فطر المبيضات كما ثبت أن الشبت قادر على تثبيط تكوين الأورام الخبيثة.

احتباس السوائل أثناء المشي



يعتبر الشبت مفيدًا لجهاز المسالك البولية لأنه يحتوي على خصائص مدرة للبول، فهو يزيد بشكل طبيعي من كمية البول التي يتم إخراجها، مما قد يساعد في منع احتباس السوائل وتقليل الالتهاب أو التورم أو الثقل.