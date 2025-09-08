قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

تطيل العمر.. سلاح عمرو أديب لمحاربة الشيخوخة

عمرو اديب
عمرو اديب

 صرح الإعلامي عمرو أديب أنه يشتري فيتامينات تطيل العمر من أمريكا بمبالغ كبيرة وأنها غير موجودة في مصر مما جعل عدد كبير من الأشخاص يتسائلون عما هى هذه الفيتامينات.

 نعرض لكم في هذا التقرير اهم الفيتامينات التى تطيل العمر وتؤخر شيخوخة الخلايا ووفقا لما ذكره موقعtimesofindia.

الكركمين


لقد ثبت أن المكون النشط الرئيسي في الكركم، الكركمين، يتمتع بخصائص دفاعية خلوية قوية مرتبطة بنشاطه المضاد للأكسدة القوي و عندما تتوقف الخلايا عن الانقسام، تحدث عملية تُعرف باسم الشيخوخة الخلوية و تتراكم الخلايا الهرمة مع التقدم في السن، مما يُعتقد أنه يُسرّع عملية الشيخوخة ومسار المرض وقد ثبت أن الكركمين يُنشط بروتينات محددة تُساعد على إطالة العمر وتأخير الشيخوخة الخلوية.

ما الذي اكتشفه العلماء عن دور الكركم في الوقاية من سرطان القولون؟

علاوة على ذلك، تُظهر الأبحاث على الحيوانات أن الكركمين يمنع تلف الخلايا ويطيل العمر بشكل ملحوظ وقد ثبت أن هذه المادة قادرة على تأخير الأمراض المرتبطة بالعمر وتقليل أعراضها.

أحماض أوميجا 3 الدهنية


عند الحديث عن الأسماك، سمع الجميع عن ضرورة تناولها بانتظام ويرجع ذلك أساسًا إلى احتوائها على أحماض أوميجا 3 الدهنية.

مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك

تُعزز هذه الأحماض صحة القلب، وتُقلل الالتهابات، وتُحسّن الوظائف الإدراكية بالإضافة إلى المكملات الغذائية، يمكن العثور على هذه الدهون بشكل طبيعي في مصادر نباتية مثل بذور الكتان والأسماك الدهنية كالسلمون ولكن قد تساعد هذه الدهون أيضًا على إطالة العمر.

ووفقًا للدراسات، قد يرتبط ارتفاع مستويات أوميجا 3 بعمر أطول وانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر وتوجد هذه الدهون في الجوز والقنب والسردين والأنشوجة والتونة والأعشاب البحرية والمحار، بالإضافة إلى السلمون والكتان.
النيكوتيناميد والنياسين
يوجد فيتامين ضروري، النياسين (فيتامين ب3)، في بعض الأطعمة، بما في ذلك القمح واللحوم والدواجن والأسماك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن شراء النياسين كمكمل غذائي، إما بمفرده أو مع معادن وفيتامينات أخرى ويتحول النياسين في الجسم إلى تريبتوفان، والذي يتحول بدوره إلى نيكوتيناميد أدينين ثنائي النوكليوتيد (NAD) ويعتمد إنتاج الطاقة، والتواصل الخلوي، والحفاظ على التعبير الخلوي وكلها عوامل تزيد من طول العمر  على إنزيم NAD.

يرتبط انخفاض طاقة الخلايا، وزيادة الإجهاد التأكسدي، وتلف الحمض النووي، والالتهابات، والمشاكل الإدراكية بانخفاض مستويات NAD.

فيتامين د

فيتامين د والمعروف أحيانًا بفيتامين أشعة الشمس، هو عنصر غذائي دقيق يُناقش كثيرًا، ويعاني الجسم من نقصه على مدار العام ويُعد هذا الفيتامين بالغ الأهمية لدعم صحة العظام والمناعة، وتقليل الالتهابات في الجسم ومع ذلك، قد يُسهم فيتامين د أيضًا في عيش حياة أطول وأكثر صحة.

ووفقًا للدراسات، فإن الحصول على كمية كافية من فيتامين د يُساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وهشاشة العظام وبعض أنواع السرطان، والتي تؤثر جميعها سلبًا على طول العمر ومن أفضل الطرق لرفع مستويات فيتامين د التعرض لأشعة الشمس لمدة تتراوح بين خمس وثلاثين دقيقة يوميًا، كما يُمكن لبعض الأطعمة الغنية بفيتامين د.

