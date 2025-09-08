بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

أثار الإعلامي عمرو أديب حالة من الجدل بعد أن أعلن عن دفع مبالغ مالية كبيرة في شراء الفيتامينات والمكملات الغذائية القادرة على إطالة العمر وأنه يتمنى توفرها في السوق المحلى.

ولكن الحقيقة مسألة فوائد الفيتامينات من الأمور المثيرة للجدل مؤخرا حيث أن العديد من الأبحاث ترى أن قدرتها على إطالة العمر تكاد تكون معدومة ولكنها في نفس الوقت تحمى من بعض المشكلات الصحية التي تسبب الوفاة مثل انسداد الشرايين والسكتة القلبية.

توصلت دراسة كبيرة إلى أن تناول الفيتامينات المتعددة بشكل يومي لا يساعد الأشخاص على العيش لفترة أطول، بل قد يزيد من خطر الوفاة المبكرة.

ووفقا لما جاء في موقع الجارديان فقد وجدت دراسة سابقة نشرت في 2024 أن تناول مكملات الفيتامينات قام باحثون في الولايات المتحدة بتحليل السجلات الصحية لنحو 400 ألف بالغ لا يعانون من أمراض خطيرة طويلة الأمد لمعرفة ما إذا كانت الفيتامينات المتعددة اليومية تقلل من خطر الوفاة على مدى العقدين التاليين.

وبدلاً من العيش لفترة أطول، كان الأشخاص الذين تناولوا الفيتامينات المتعددة يوميًا أكثر عرضة للوفاة بشكل طفيف مقارنة بغير المستخدمين خلال فترة الدراسة، مما دفع باحثي الحكومة إلى التعليق بأن "استخدام الفيتامينات المتعددة لتحسين طول العمر غير مدعوم".

يتناول ما يقرب من نصف البالغين في المملكة المتحدة الفيتامينات المتعددة أو المكملات الغذائية مرة واحدة أسبوعيًا أو أكثر، وهو جزء من سوق محلية تُقدر قيمتها بأكثر من نصف مليار جنيه إسترليني سنويًا.

وتُقدر قيمة السوق العالمية لهذه المكملات بعشرات المليارات من الدولارات سنويًا. في الولايات المتحدة، يستخدم ثلث البالغين الفيتامينات المتعددة للوقاية من الأمراض.

فيتامينات تسبب السرطان والسكر

على الرغم من رواج الفيتامينات المتعددة، شكك الباحثون في فوائدها الصحية، بل وحذّروا من أضرارها فبينما تحمي المصادر الغذائية الطبيعية لبيتا كاروتين من السرطان، على سبيل المثال، قد تزيد مكملات بيتا كاروتين من خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب ، مما يشير إلى افتقار هذه المكملات لمكونات مهمة وفي الوقت نفسه، قد يؤدي الحديد، المُضاف إلى العديد من الفيتامينات المتعددة، إلى تراكم الحديد في الجسم ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والخرف.

دراسة تحليلية حديثة

قامت الدكتورة إريكا لوفتفيلد وزملاؤها في المعهد الوطني للسرطان بولاية ماريلاند بتحليل بيانات من ثلاث دراسات صحية أمريكية رئيسية من خلال دراسة علمية حديثة.

أُطلقت جميعها في تسعينيات القرن الماضي، وجمعت تفاصيل عن الاستخدام اليومي للمشاركين للفيتامينات المتعددة.

غطت السجلات 390,124 بالغًا يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام، وتمت متابعتهم لأكثر من 20 عامًا.

لايوجد دليل أن الفيتامينات تطل العمر

لم يجد الباحثون أي دليل على أن تناول الفيتامينات المتعددة يوميًا يقلل من خطر الوفاة، بل أفادوا بارتفاع خطر الوفاة بنسبة 4% بين المستخدمين في السنوات الأولى من المتابعة وقد يعكس ارتفاع خطر الوفاة الأضرار التي قد تسببها الفيتامينات المتعددة، أو ميلًا لدى الأشخاص إلى البدء بتناولها يوميًا عند الإصابة بأمراض خطيرة. نُشرت التفاصيل في مجلة جاما نتورك .

قال الدكتور نيل برنارد، أستاذ الطب المساعد بجامعة جورج واشنطن والمؤلف المشارك لتعليق نُشر بالتزامن مع الدراسة، إن الفيتامينات مفيدة في حالات محددة.

تاريخيًا، كان فيتامينسي يُنقذ البحارة من داء الإسقربوط، بينما يبدو أن بيتا كاروتين وفيتاميني سي وهـ والزنك تُبطئ التنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهي حالة قد تؤدي إلى فقدان شديد للبصر.

دراسة تتحدث عن الفوائد

من الممكن أيضًا أن تكون الفيتامينات مفيدة دون أن تقلل من خطر الوفاة المبكرة وقد وجدت دراسة أولية أُجريت عام ٢٠٢٢ أدلة على أن الفيتامينات المتعددة قد تُبطئ التدهور المعرفي لدى كبار السن، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

وقال برنارد: "إن الفيتامينات المتعددة تُبالغ في وعودها ولا تُفي بوعدها. النقطة الأساسية هي أنها لا تُساعد. فالدراسات العلمية غير كافية".

وأضاف أنه بدلاً من تناول الفيتامينات المتعددة، علينا تناول أطعمة صحية تُوفر مجموعة واسعة من المغذيات الدقيقة والكبيرة والألياف، مع الحد من الدهون المشبعة والكوليسترول.

وقال دوان ميلور، أخصائي التغذية المسجل والمحاضر الأول في كلية الطب بجامعة أستون: ليس من المستغرب أن نرى أن هذه الأطعمة لا تقلل بشكل كبير من خطر الوفاة.

لن تُعالج مكملات الفيتامينات والمعادن وحدها سوء النظام الغذائي، ولكنها قد تُساعد في توفير العناصر الغذائية الأساسية إذا كان الشخص يُعاني من صعوبة في الحصول عليها من الطعام، ومن الأمثلة على ذلك فيتامين د، حيث يُشجع البالغون في المملكة المتحدة على تناوله كمكمل غذائي في الشتاء، أو النباتيون الذين قد يستفيدون من مكملات فيتامين ب12.