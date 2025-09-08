قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
أسماء عبد الحفيظ

الكبد الدهني،  هو حالة تتراكم فيها الدهون داخل خلايا الكبد، وقد لا تُسبب أعراضًا واضحة في مراحلها المبكرة، ومع ذلك، يمكن للجسم أن يُرسل إشارات تحذيرية خفية، ولكن البعض لا ينتبه إليها، ومن بينها علامات تظهر على اليدين  تعكس أن الكبد لا يعمل بكفاءته المعتادة.

علامات الكبد الدهني

سلّط الضوء الدكتور مصعب إبراهيم استشارى الجهاز الهضمي، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، على أبرز العلامات التي قد تظهر على اليدين وتدل على وجود مشاكل في الكبد، وخصوصًا مرض الكبد الدهني، مع نصائح للتعامل مع الحالة مبكرًا.

ما هو الكبد الدهني؟

الكبد الدهني هو تراكم الدهون بنسبة تزيد عن 5–10% من وزن الكبد. وينقسم إلى نوعين:

  • الكبد الدهني غير الكحولي NAFLD: شائع لدى مرضى السمنة والسكري.
  • الكبد الدهني الكحولي AFLD: نتيجة استهلاك الكحول بكميات مفرطة.

غالبًا ما يكون الكبد الدهني صامتًا، لكن مع مرور الوقت، قد تظهر علامات جسدية تشير إلى وجود خلل.

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين

1. احمرار راحة اليد

من أبرز العلامات الجلدية المرتبطة بأمراض الكبد. تبدو راحة اليد حمراء بشكل غير طبيعي، خاصة عند قاعدة الإبهام والخنصر.
يحدث هذا بسبب التغيرات في الأوعية الدموية المرتبطة بوظيفة الكبد.

2. تغير لون الأظافر

قد تظهر الأظافر بلون أبيض شاحب أو بها خطوط أفقية باهتة، في حالة تُعرف بـ"أظافر تيري Terry's Nails، وهي علامة محتملة على أمراض الكبد المتقدمة.

3. ارتجاف اليدين Tremors

في المراحل المتقدمة من مشاكل الكبد، وخاصة تليّف الكبد، قد يُلاحظ رعشة خفيفة في اليدين تُعرف برُعاش الكبد أو asterixis.

4. بقع داكنة أو تصبغات جلدية

يمكن أن تظهر تصبغات بنية أو داكنة على اليدين أو بين الأصابع، نتيجة تراكم السموم في الجسم وضعف قدرة الكبد على التخلص منها.

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين

5. تورّم اليدين والأصابع

  • احتباس السوائل أحد مضاعفات الكبد الدهني أو تليّف الكبد، وقد تلاحظ تورمًا في الأصابع أو اليدين، خاصة في نهاية اليوم.
  • علامات أخرى على اليدين مرتبطة بصحة الكبد عمومًا:
  • شحوب أو اصفرار الجلد تحت الأظافر علامة على اليرقان
  • سهولة التكدم أو النزيف من اليدين بسبب نقص عوامل التخثر التي يُنتجها الكبد.

هل هذه العلامات كافية للتشخيص؟

  • لا تكفي العلامات الظاهرة على اليدين وحدها لتشخيص الكبد الدهني. لكنها مؤشرات مهمة تستدعي إجراء فحوصات طبية، مثل:
  • تحليل إنزيمات الكبد ALT وAST
  • الموجات فوق الصوتية للكبد
  • اختبارات وظائف الكبد الأخرى

نصائح للوقاية أو تخفيف حالة الكبد الدهني

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
  • اتباع نظام غذائي صحي قليل الدهون والسكريات، غني بالخضروات والبروتين
  • ممارسة الرياضة بانتظام 30 دقيقة يوميًا.
  • تجنّب الكحول والمشروبات الغازية.
  • فقدان الوزن الزائد بشكل تدريجي.
  • مراقبة المؤشرات الصحية مثل الكوليسترول والسكري وضغط الدم.
الكبد الدهني نصائح للوقاية أو تخفيف حالة الكبد الدهني ضغط الدم الكوليسترول الكبد ما هو الكبد الدهني علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين خلايا الكبد علامات الكبد الدهني التكدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

ترشيحاتنا

أرشيفية

تفاصيل حبس شخص يدير كيانا تعليميا بالقاهرة

أرشيفية

حبس سائقى ميكروباص تعدوا على شخص بسبب أولوية المرور في المقطم

المتهمة

فيديوهات خادشة .. تفاصيل القبض على البلوجر بسكوتة

بالصور

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

الشبت
الشبت
الشبت

علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين

بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

الفيتامينات
الفيتامينات
الفيتامينات

تاكو لحم البقر المشوي .. وصفة شهية بطابع مكسيكي أصيل

تاكو لحم البقر المشوي
تاكو لحم البقر المشوي
تاكو لحم البقر المشوي

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد