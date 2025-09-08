علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

الكبد الدهني، هو حالة تتراكم فيها الدهون داخل خلايا الكبد، وقد لا تُسبب أعراضًا واضحة في مراحلها المبكرة، ومع ذلك، يمكن للجسم أن يُرسل إشارات تحذيرية خفية، ولكن البعض لا ينتبه إليها، ومن بينها علامات تظهر على اليدين تعكس أن الكبد لا يعمل بكفاءته المعتادة.

علامات الكبد الدهني

سلّط الضوء الدكتور مصعب إبراهيم استشارى الجهاز الهضمي، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، على أبرز العلامات التي قد تظهر على اليدين وتدل على وجود مشاكل في الكبد، وخصوصًا مرض الكبد الدهني، مع نصائح للتعامل مع الحالة مبكرًا.

ما هو الكبد الدهني؟

الكبد الدهني هو تراكم الدهون بنسبة تزيد عن 5–10% من وزن الكبد. وينقسم إلى نوعين:

الكبد الدهني غير الكحولي NAFLD: شائع لدى مرضى السمنة والسكري.

الكبد الدهني الكحولي AFLD: نتيجة استهلاك الكحول بكميات مفرطة.

غالبًا ما يكون الكبد الدهني صامتًا، لكن مع مرور الوقت، قد تظهر علامات جسدية تشير إلى وجود خلل.

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين

1. احمرار راحة اليد

من أبرز العلامات الجلدية المرتبطة بأمراض الكبد. تبدو راحة اليد حمراء بشكل غير طبيعي، خاصة عند قاعدة الإبهام والخنصر.

يحدث هذا بسبب التغيرات في الأوعية الدموية المرتبطة بوظيفة الكبد.

2. تغير لون الأظافر

قد تظهر الأظافر بلون أبيض شاحب أو بها خطوط أفقية باهتة، في حالة تُعرف بـ"أظافر تيري Terry's Nails، وهي علامة محتملة على أمراض الكبد المتقدمة.

3. ارتجاف اليدين Tremors

في المراحل المتقدمة من مشاكل الكبد، وخاصة تليّف الكبد، قد يُلاحظ رعشة خفيفة في اليدين تُعرف برُعاش الكبد أو asterixis.

4. بقع داكنة أو تصبغات جلدية

يمكن أن تظهر تصبغات بنية أو داكنة على اليدين أو بين الأصابع، نتيجة تراكم السموم في الجسم وضعف قدرة الكبد على التخلص منها.

5. تورّم اليدين والأصابع

احتباس السوائل أحد مضاعفات الكبد الدهني أو تليّف الكبد، وقد تلاحظ تورمًا في الأصابع أو اليدين، خاصة في نهاية اليوم.

علامات أخرى على اليدين مرتبطة بصحة الكبد عمومًا:

شحوب أو اصفرار الجلد تحت الأظافر علامة على اليرقان

سهولة التكدم أو النزيف من اليدين بسبب نقص عوامل التخثر التي يُنتجها الكبد.

هل هذه العلامات كافية للتشخيص؟

لا تكفي العلامات الظاهرة على اليدين وحدها لتشخيص الكبد الدهني. لكنها مؤشرات مهمة تستدعي إجراء فحوصات طبية، مثل:

تحليل إنزيمات الكبد ALT وAST

الموجات فوق الصوتية للكبد

اختبارات وظائف الكبد الأخرى

نصائح للوقاية أو تخفيف حالة الكبد الدهني

