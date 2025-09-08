لهذه الأسباب.. لا تستخدم الهاتف الذكي في المطبخ أو المرحاض

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

عبد الفتاح تركي

حذّر مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين-وستفاليا من استخدام الهاتف الذكي في المطبخ، معللا ذلك بأنه عندما يستخدم المرء هاتفه الذكي أثناء الطهي دون غسل اليدين جيدا بعد تحضير الطعام، فإنه ينقل الجراثيم مباشرة إلى الجهاز.

أضرار استخدام الهاتف الذكي في المطبخ أو المرحاض

وأضاف المركز أن هذا يعني أن الجراثيم تنتقل بشكل متكرر إلى اليدين، وغيرها من الأطعمة وأسطح المطبخ، مشيرا إلى أن اللحوم النيئة يمكن أن تنقل بكتيريا مثل كامبيلوباكتر أو السالمونيلا، والتي يمكن أن تسبب أمراضا معوية حادة. 

لتجنب حدوث ذلك، ينبغي ألا يحدث تلامس بين الأطعمة النيئة والهواتف الذكية، ويمكن لهذا الغرض استخدام التحكم الصوتي للمساعدة في تقليل ملامسة الأصابع.

الهاتف الذكي في كوريا الشمالية

البواسير

من ناحية أخرى، أشارت نتائج دراسة حديثة نشرتها مجلة PLOS One العلمية والطبية إلى انتشار البواسير بين الأشخاص، الذين يستخدمون الهواتف الذكية أثناء الجلوس على المرحاض، وفق دي بي إيه.

وعلّل الباحثون ذلك بأن استخدام الهواتف الذكية قد يُطيل وقت دخول الحمام دون قصد، مما قد يُزيد الضغط في الأنسجة الشرجية، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى الإصابة بالبواسير.

ماذا يحدث عند وضع الهاتف الذكي في النار؟

أخيرًا فإن استخدام الهاتف الذكي في المرحاض يمكن أن ينقل ميكروبات وبكتيريا من الأسطح، ما يزيد خطر الإصابة بالتهابات أو مشكلات صحية، كما أنه يمكن أن يسبب إهمال النظافة بسبب الانشغال بالشاشة، لذا يُنصح بتعقيم الهاتف وغسل اليدين جيدًا بعد الاستخدام هناك.

