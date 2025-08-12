قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات ترامب وضغوط من كوريا الشمالية| العالم يواجه خطة إسرائيل لابتلاع غزة.. وخبير يعلق
قبل الانتهاء .. آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 7
راغب علامة عن أزمة قبلات الساحل: يجب على منظمي الحفلات حمايتنا
هجوم على سفارة إسرائيل في هولندا.. والشرطة تعتقل المنفذين
3 بنات وولد .. تفاصيل ملحمة طبية لإنقاذ سيدة حامل في 4 أجنة بمستشفى أشمون العام
غدا ويوم الخميس | الأرصاد تحذر من ذورة الموجة الحارة .. وهذا موعد الإنكسار
الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.. صور
البيئة تعلن بدء الاستعدادات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم 2025 بالدلتا
الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط
حقيقة انتقال الشناوي إلى بيراميدز.. شوبير يكشف تفاصيل الأزمة
تطويق الشريان الرحمي.. مستشفى قنا العام ينقذ مريضة من نزيف مهبلي حاد
سارة خليفة في التحقيقات: بصرف على أسرتي .. واشتريت شقق وعقارات بالقسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | منافس شرس لآيفون 16e" يغزو الأسواق.. وتسعة هواتف ذكية تتوقف عن تلقي التحديثات

هواتف
هواتف
لمياء الياسين

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

منافس "آيفون 16e" سامسونج تستعد لإطلاق هاتف “Galaxy S25 FE”

تم تسريب المواصفات الرئيسية لهاتف Samsung Galaxy S25 FE وتاريخ الإطلاق وخيارات الألوان وتفاصيل الأسعار عبر الإنترنت قبل الإعلان الرسمي. 
تستعد سامسونج لإطلاق هاتف جديد ضمن سلسلة هواتف Galaxy S25، وهو Galaxy S25 FE. 

هل هاتفك منهم؟.. تسعة هواتف ذكية سوف تتوقف عن تلقي التحديثات البرمجية

مي لتنظيم خطط تحديثاتها المستقبلية، وخاصة مع اقتراب موعد إطلاق تحديث HyperOS 3.

مع شريحة iPhone وشاشة أصغر.. إليك مواصفات أفضل جهاز MacBook أجهزة الكمبيوتر المحمولة

تشتهر شركة آبل بمنتجاتها الفاخرة، التي عادةً ما تكون بأسعار مرتفعة أيضًا، لكن في تطور مفاجئ تعتزم الشركة الاقدام على خطوة ثوريةً في قطاع أجهزة الكمبيوتر المحمولة منخفضة التكلفة بجهاز ماك بوك بأسعار معقولة.

ولا يقتصر الأمر على تصميم أرخص فحسب، بل قد تُخطط آبل لإطلاق طراز جديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة يستعير معالج آيفون لتسهيل استخدامه.

One UI 8 قائمة هواتف سامسونج التي ستحصل على تحديث

تستعد الشركة الكورية سامسونج لبدء إطلاق تحديث واجهة One UI 8 والمبني على نظام أندرويد  Android 16 والذي يعد أحد أهم التحديثات والتي سيتم بدء إصدارها لهذا العام ويعد هذا التحديث فريد من نوعه وذلك لأنه يعد أول إصدار رئيسي من واجهة تحديث One UI ولا يسبقه آية تحديثات فرعية على نفس الإصدار.

أحدث أخبار أخبارا وتقارير أحدث التقنيات هاتف Samsung Galaxy S25 FE

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

وزير التربية والتعليم

"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

صورة ارشيفية

وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

السيارة المسروقة

أكشن في شارع فيصل.. لص يدهس 3 أشخاص وينهي حياة أجنبية أثناء الهروب

ترشيحاتنا

هواتف

أخبار التكنولوجيا | منافس شرس لآيفون 16e" يغزو الأسواق.. وتسعة هواتف ذكية تتوقف عن تلقي التحديثات

هاتف "Galaxy S25 FE"

منافس "آيفون 16e" سامسونج تستعد لإطلاق هاتف "Galaxy S25 FE"

أجهزة الكمبيوتر المحمولة

مع شريحة iPhone وشاشة أصغر.. إليك مواصفات أفضل جهاز MacBook في الأسواق

بالصور

هيرجع جديد بدون مواد كيميائية.. طريقة تنظيف المايكرويف بمكونين طبيعيين فقط

خلطة تنظيف المايكرويف بمكونين فقط
خلطة تنظيف المايكرويف بمكونين فقط
خلطة تنظيف المايكرويف بمكونين فقط

بتودي الأكل في حتة تانية.. عشبة غير متوقعة تمنع الحموضة وتعالج الالتهابات

علاج البكتيريا
علاج البكتيريا
علاج البكتيريا

عشبة مهملة تمنع السرطان وأمراض القلب

القلب
القلب
القلب

طرق طبيعية لنفخ الخدود بدون فيلر.. نتائج مضمونة ومظهر شباب

طرق طبيعية لنفخ الخدود لمظهر أكثر شبابا
طرق طبيعية لنفخ الخدود لمظهر أكثر شبابا
طرق طبيعية لنفخ الخدود لمظهر أكثر شبابا

فيديو

نور الشريف

سر لم يُكشف من قبل.. قصة عبد الغفور البرعي التي غيرت حياة نور الشريف

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد