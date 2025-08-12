أخبار التكنولوجيا | منافس شرس لآيفون 16e" يغزو الأسواق.. وتسعة هواتف ذكية تتوقف عن تلقي التحديثات

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

منافس "آيفون 16e" سامسونج تستعد لإطلاق هاتف “Galaxy S25 FE”

تم تسريب المواصفات الرئيسية لهاتف Samsung Galaxy S25 FE وتاريخ الإطلاق وخيارات الألوان وتفاصيل الأسعار عبر الإنترنت قبل الإعلان الرسمي.

تستعد سامسونج لإطلاق هاتف جديد ضمن سلسلة هواتف Galaxy S25، وهو Galaxy S25 FE.

هل هاتفك منهم؟.. تسعة هواتف ذكية سوف تتوقف عن تلقي التحديثات البرمجية

مي لتنظيم خطط تحديثاتها المستقبلية، وخاصة مع اقتراب موعد إطلاق تحديث HyperOS 3.

مع شريحة iPhone وشاشة أصغر.. إليك مواصفات أفضل جهاز MacBook أجهزة الكمبيوتر المحمولة

تشتهر شركة آبل بمنتجاتها الفاخرة، التي عادةً ما تكون بأسعار مرتفعة أيضًا، لكن في تطور مفاجئ تعتزم الشركة الاقدام على خطوة ثوريةً في قطاع أجهزة الكمبيوتر المحمولة منخفضة التكلفة بجهاز ماك بوك بأسعار معقولة.

ولا يقتصر الأمر على تصميم أرخص فحسب، بل قد تُخطط آبل لإطلاق طراز جديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة يستعير معالج آيفون لتسهيل استخدامه.

One UI 8 قائمة هواتف سامسونج التي ستحصل على تحديث

تستعد الشركة الكورية سامسونج لبدء إطلاق تحديث واجهة One UI 8 والمبني على نظام أندرويد Android 16 والذي يعد أحد أهم التحديثات والتي سيتم بدء إصدارها لهذا العام ويعد هذا التحديث فريد من نوعه وذلك لأنه يعد أول إصدار رئيسي من واجهة تحديث One UI ولا يسبقه آية تحديثات فرعية على نفس الإصدار.