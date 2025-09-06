خبراء يحذرون: اصطحاب الهاتف الذكي للحمام خطر على صحتك

يحذر خبراء الصحة من أخذ الهواتف الذكية إلى الحمامات، مستشهدين بأبحاث تربط العادة بالتعرض للبكتيريا الضارة. يمكنأن يؤدي ذلك إلى التهابات مؤلمة، وفي الحالات الشديدة، يزيد من خطر الإنتان الذي يهدد الحياة.

قد لا يضيع نقل هواتفك إلى الحمام الوقت أثناء الجلوس لساعات في التمرير فحسب، بل يمكن أن يزيد أيضا من خطر الإصابة بحالة مؤلمة، كما حذر بحث جديد - مع عواقب مميتة محتملة.

يقول العلماء إن التمرير أثناء الجلوس على المرحاض يرتبط بزيادة احتمالية تطوير أكوام بنسبة 46 في المائة - والمعروفة أيضا باسم البواسير.

البواسير هي عروق منتفخة في فتحة الشرج أو حولها والمستقيم السفلي، والتي قد تصبح مشكلة كبيرة عندما تتضخم أو تلتهب، مما يؤدي إلى أعراض مثل الحكة الشرجية وعدم الراحة ونزيف المستقيم والكتل الصلبة بالقرب من فتحة الشرج.





قالت الدراسة، التي أجراها مركز بيث دياكونيس الطبي في بوسطن، إن أولئك الذين أبلغوا عن استخدام الهاتف الذكي أثناء وجودهم في المرحاض لديهم خطر "أعلى بكثير" للبواسير، حيث سيختبرها واحد من كل ثلاثة أشخاص أيضا في مرحلة ما من الحياة، وما يقرب من نصف جميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما سيصابون بها.

يقول الخبراء إنه في عدد قليل من الحالات القصوى، تؤدي المضاعفات الشديدة للبواسير، والتي تشمل العدوى والخراجات، أيضا إلى الإنتان - وهو عدوى تهدد الحياة.





أجاب المشاركون في الدراسة على أسئلة استطلاعية عبر الإنترنت حول نمط حياتهم وعاداتهم في المرحاض، وقام أخصائيو التناصير بتقييمهم للبواسير، قال الباحثون إن ثلثي المشاركين - أكثر من 65 في المائة - أبلغوا عن استخدام الهواتف الذكية في المرحاض، وكانوا يميلون إلى أن يكونوا أصغر سنا من غير المستخدمين.

تسبب الهواتف المحمولة خطر أعلى بنسبة تزيد عن 46 في المائة من البواسير

بعد أن أخذوا في الاعتبار عوامل أخرى يعتقد أنها قد تكون مرتبطة بمخاطر البواسير، والتي شملت عادات التمرين والعمر وتناول الألياف، وجد الباحثون أن المشاركين الذين استخدموا هاتفا ذكيا في المرحاض لديهم خطر أعلى بنسبة 46 في المائة من البواسير من غير المستخدمين.

وفقا للخبراء، أظهرت نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة PLOS One، أن 37 في المائة من مستخدمي الهواتف الذكية قضوا أكثر من خمس دقائق في كل مرة على المرحاض مقارنة ب 7.1 في المائة فقط من غير المستخدمين، بصرف النظر عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كانت قراءة الأخبار هي نشاط الهاتف الذكي الأكثر شيوعا في المرحاض. ومع ذلك، بالمقارنة مع عدد قليل من الدراسات السابقة، لم يكن الإجهاد مرتبطا بزيادة خطر البواسير.





قال الباحثون إن مستخدمي الهواتف الذكية يطيلون وقتهم في المرحاض عن غير قصد وبالتالي يزيدون من الضغط في الأنسجة الشرجية، مما يؤدي بعد ذلك إلى البواسير. "ما زلنا نكشف الطرق العديدة التي تؤثر بها الهواتف الذكية وطريقة حياتنا الحديثة على صحتنا، قالت الدكتورة تريشا باسريشا، كبيرة مؤلفي الدراسة، إنه من الممكن أن يكون لكيفية ومكان استخدامها - كما هو الحال أثناء وجودنا في الحمام - عواقب غير مقصودة.







كيف تستخدم الهاتف الذكي بأمان في المرحاض؟

وفقا لنتائج الدراسة، ينصح الأشخاص عموما بترك هواتفهم خارج الحمام ومحاولة قضاء ما لا يزيد عن بضع دقائق للحصول على حركة الأمعاء.

إذا استغرق الأمر وقتا أطول، اسأل نفسك لماذا. هل كان ذلك لأن حركة الأمعاء كانت صعبة للغاية، أم كان ذلك لأن تركيزي كان في مكان آخر؟ قال الدكتور باسريشا إنه من السهل بشكل لا يصدق أن نفقد مسار الوقت عندما نتصفح هواتفنا الذكية - تم تصميم التطبيقات الشائعة بالكامل لهذا الغرض".

وأضافت: "لكن من الممكن أن الجلوس باستمرار على المرحاض لفترة أطول مما كنت تنوي لأنك مشتت بسبب هاتفك الذكي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالبواسير".

علامات وأعراض البواسير

وفقا للخبراء، في حين أن البواسير الداخلية نادرا ما تسبب الألم ما لم تسقط، فإن العديد من الأشخاص المصابين بالبواسير الداخلية لا يعرفون حتى أنهم مصابون بها لأنهم داخل المستقيم، إذا كانت لديك أعراض البواسير الداخلية، فقد ترى دما أحمرا ساطعا على ورق التواليت أو في برازك أو في المرحاض، إذا هبطت البواسير الداخلية من خلال فتحة الشرج، فقد تتمكن من دفعها بلطف إلى الداخل.

تشمل علامات وأعراض البواسير ما يلي:

حكة أو تهيج حول فتحة الشرج

كتل صلبة بالقرب من فتحة الشرج التي تشعر بالألم أو الرقة

ألم أو وجع في فتحة الشرج، خاصة عندما تجلس

ينزف عند المسح

تحدث البواسير الخثارة عندما يتجمع الدم داخل البواسير الخارجية. يمكن أن يسبب هذا أعراضا مماثلة مثل التورم والالتهاب والألم، ولكنه عادة ما يكون أكثر حدة ومفاجئة.

المصدر: timesnownews