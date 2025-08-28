قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمناسبة العام الدراسى الجديد.. الداخلية تعلن مفاجأة للمواطنين|فيديو
مينا ماهر: محمد صبحي أفضل حارس في الدوري المصري
نتيجة وظائف البريد المصري 2025 .. رابط استعلام مباشر
مصروفاتها 18650جنيها .. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية الجديدة
منال عوض: تعزيز الكفاءات الإدارية يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل المحلي والبيئي
مصطفى بكري: مصر تتعرض لمخاطر شديدة خلال الفترة الحالية
التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة للتعاقد مع 1460 في وظيفة معلم مساعد مواد شرعية بالأزهر الشريف
اغتيال صادم بإسطنبول.. مقـ تل رئيس نادي علم داغ التركي برصاصة في الرأس
صنعاء تهتز بهجوم إسرائيلي.. ترجيحات باغتيال رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم
رضا عبد العال لـ صدى البلد: صفقات الزمالك ينقصها الانسجام والمنافسة على الدوري صعبة
مصطفى بكري: توجيهات الرئيس السيسي واضحة وصريحة حول تطوير الإعلام
مصطفى بكري: أزمة الدولار أصبحت تاريخا كما قال الرئيس السيسي
كوريا الجنوبية تعلن الحرب على الهواتف الذكية داخل المدارس

شيماء عبد المنعم

أقرَّ البرلمان الكوري الجنوبي، أمس الأربعاء، قانونًا جديدًا يحظر استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى داخل الفصول الدراسية على مستوى البلاد، وذلك في ظل تزايد القلق بشأن تأثير الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين.

ومن المقرر أن يدخل الحظر حيّز التنفيذ في مارس من العام المقبل، لتنضم كوريا الجنوبية بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول التي تتخذ خطوات للحد من وصول القُصَّر إلى  الهواتف الذكية ومنصات التواصل، مثل أستراليا التي وسّعت مؤخرًا حظرًا رائدًا على وسائل التواصل للمراهقين، وهولندا التي كشفت دراسة حديثة فيها أن حظر الهواتف ساهم في تحسين تركيز الطلاب داخل المدارس.

كوريا الجنوبية تحظر الهواتف الذكية في الفصول الدراسية بدءًا من 2026

تُعد كوريا الجنوبية من أكثر دول العالم اتصالًا رقميًا، إذ أظهرت بيانات مركز "بيو" الأمريكي للأبحاث أن 99% من سكانها يستخدمون الإنترنت، بينما يمتلك 98% منهم هواتف ذكية، وهي النسبة الأعلى بين 27 دولة شملتها الدراسة في عامي 2022 و2023.

وحظي مشروع القانون بدعم واسع من مختلف الأحزاب في البرلمان، حيث وصف النائب عن حزب قوة الشعب المعارض، تشو جونغ-هون، وهو أحد رعاة القانون، الوضع الحالي بقوله: "إدمان شبابنا على وسائل التواصل وصل إلى مستويات خطيرة، أطفالنا يستيقظون وعيونهم حمراء لأنهم ظلوا على إنستغرام حتى الثانية أو الثالثة فجرًا".

وكانت وزارة التعليم قد أشارت في استطلاع للرأي أجرته العام الماضي إلى أن نحو 37% من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية يشعرون بأن وسائل التواصل تؤثر على حياتهم اليومية، في حين عبّر 22% عن شعورهم بالقلق في حال عدم تمكنهم من الوصول إلى حساباتهم.

وتطبّق بالفعل العديد من المدارس في كوريا الجنوبية قيودًا داخلية على استخدام الهواتف الذكية، إلا أن هذا القانون يأتي لتوحيد تلك السياسات ووضعها في إطار قانوني رسمي.

ومع ذلك، سيسمح باستخدام الأجهزة الرقمية في الفصول لبعض الحالات الاستثنائية، مثل دعم الطلاب من ذوي الإعاقات أو لأغراض تعليمية محددة.

وقد أثار القانون بعض الجدل، إذ عبّرت منظمات حقوقية معنية بالطفولة عن قلقها، مشيرة إلى أن الحظر الكامل قد يُعد انتهاكًا لحقوق الأطفال في الوصول إلى التكنولوجيا والتعبير.

