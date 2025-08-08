قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعبت من الهاتف الذكي.. إليك أفضل أجهزة المحمول البسيطة 2025
ساندرز يفضح الدعم الأمريكي لإسرائيل: أموالنا تستخدم لقـ تل الأطفال ونشر المجاعة
تجوع كرامته.. خطيب المسجد النبوي: حين يحرم الإنسان من الطعام لا تجوع معدته
ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون
أزمة استقالات تضرب حكومة ستارمر.. هدية سياسية للمعارضة على طبق من ذهب
فتنة تجتاح العالم.. يسري جبر يكشف علامات تدل على اقتراب ظهور الدجال
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. العلوم 81.2% والذكاء الاصطناعي 82.9% وبيطري84.7
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل أنت من الفئات التي ستدفع 1000 جنيه شهريًا؟
أكاذيب أخوانية.. مصدر أمني ينفي وجود انتهاكات بمراكز الإصلاح والتأهيل
عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي
فوز جديد للسويد وخسارة ثانية للكويت ببطولة العالم لليد تحت 19 عاما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعبت من الهاتف الذكي.. إليك أفضل أجهزة المحمول البسيطة 2025

HMD 130 Music وHMD 150 Music
HMD 130 Music وHMD 150 Music
شيماء عبد المنعم

في عام 2025، تشهد الهواتف البسيطة Feature Phones عودة هادئة إلى الواجهة، مع تزايد شعور المستخدمين بالإرهاق من تعقيدات الهواتف الذكية، يبحث كثير من الناس الآن عن أجهزة بسيطة تؤدي المهام الأساسية مثل المكالمات، الرسائل النصية، وتشغيل الموسيقى فقط.

على عكس الهواتف الرائدة، لا تحاول أفضل الهواتف التقليدية لهذا العام منافستها من حيث الأداء أو الميزات، بل تركز هذه الأجهزة على الوضوح، وعمر البطارية الطويل، وسهولة الاستخدام، دون أن تهمل بعض مزايا الاتصال الحديثة، إليكم نظرة على أبرز الهواتف البسيطة لعام 2025:

أفضل الهواتف البسيطة لعام 2025

1. TCL Flip 4 5G:

هاتف قابل للطي بتصميم بسيط ومواصفات حديثة. يأتي بشاشتي عرض خارجية بقياس 1.77 بوصة للإشعارات وداخلية 3.2 بوصة مع إمكانية تعديل حجم الخط والسطوع، يعمل بنظام KaiOS 4.0 ويدعم تطبيقات مثل WhatsApp وYouTube وخرائط Google.

يحتوي الهاتف على معالج Snapdragon 4s Gen 2 مع 2 جيجابايت رام وذاكرة 32 جيجابايت قابلة للتوسعة، وكاميرا 5 ميجابكسل، وبطارية بسعة 3000 مللى أمبير تدوم حتى 40 ساعة مكالمات.
 

يدعم الهاتف Wi-Fi، بلوتوث 5.0، نقطة اتصال، وشبكات 5G، بالإضافة إلى منفذ USB-C ومخرج سماعة 3.5 ملم.

TCL Flip 4 5G

2. HMD 2660 Flip:

هاتف عملي بتصميم كلاسيكي وشاشة QVGA بحجم 2.8 بوصة، مع أزرار كبيرة ولوحة أمامية لامعة، مقاوم لرذاذ الماء وفقا لمعيار IP54 ومناسب لكبار السن بفضل زر الطوارئ وميزة الرد بالفتح.

يحتوي على كاميرا 0.3MP مع فلاش، بطارية قابلة للإزالة بسعة 1450 مللي أمبير، ويدعم شبكات 4G VoLTE، بلوتوث 4.2، وبطاقة microSD.

HMD 2660 Flip

3. Nokia 3210 إصدار حديث:

إعادة إحياء لهاتف نوكيا الكلاسيكي الشهير بتصميم عصري، يحتوي على شاشة 2.4 بوصة، كاميرا 2 ميجابكسل مع فلاش، بطارية 1450 مللي أمبير تدوم حتى 9.8 ساعات مكالمات،
يعمل بنظام S30+ ويدعم تطبيقات سحابية مثل الأخبار والطقس ومقاطع YouTube Shorts.
 

يضم الهاتف معالج Unisoc T107، ذاكرة داخلية 128MB قابلة للتوسعة، بلوتوث 5.0، ومنفذ USB-C.

Nokia 3210

4. HMD 130 Music وHMD 150 Music:


هواتف مصممة خصيصا لعشاق الموسيقى، تأتي بشاشة 2.4 بوصة، مكبر صوت 2 وات، وأزرار مخصصة للموسيقى، تدعم بلوتوث 5.0 وراديو FM يعمل بدون سماعة سلكية.

- 130 Music: يحتوي على كشافين مزدوجين وتصميم عملي.

- 150 Music: يضيف كاميرا أساسية مع فلاش، ويتميز بمتانة عالية.

كلا الجهازين مزود ببطارية قابلة للإزالة سعتها 2500 مللي أمبير تدوم حتى 34 يوما في وضع الاستعداد، مع دعم بطاقات microSD.

HMD 130 Music وHMD 150 Music

5. HMD 102 4G:

هاتف صغير الحجم يركز على الأساسيات. يأتي بشاشة 2 بوصة، كاميرا خلفية مع فلاش، بلوتوث 5.0، ومنفذ USB-C.
يعمل بنظام S30+ مع ذاكرة 24 ميجاباتت رام و16 ميجابايت تخزين داخلي (قابلة للتوسعة).
يشمل مشغل MP3، راديو FM، ولعبة Snake الكلاسيكية، مع بطارية 1000 مللي أمبير قابلة للإزالة.

HMD 102 4G

6. HMD 101 4G:

أحد أكثر الهواتف التقليدية توفيرا هذا العام، يتميز بشاشة 2 بوصة، دعم شريحتي اتصال، بلوتوث 5.0، ومنفذ USB-C.
لا يحتوي على كاميرا، لكنه يدعم تشغيل MP3، راديو FM، وتطبيقات سحابية.
يعمل بمعالج Unisoc 8910 FF-S، مع بطارية 1000 مللي أمبير تدوم حتى 6.5 ساعات مكالمات.

HMD 101 4G
الهواتف البسيطة هواتف 2025 الهواتف الذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

حكم زيارة المقابر يوم الجمعة

ما حكم زيارة المقابر يوم الجمعة؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

جامعة القاهرة تحصد المركزين الأول والثاني في بطولة العلمين للجامعات

جامعة حلوان

انطلاقة صيفية مميزة لطلاب جامعة حلوان بمعسكر مرسى مطروح 2025

الأنبا فام

قداس الذكرى السنوية السابعة لنياحة الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبو قرقاص

بالصور

فوائد بذور اليقطين المثبتة علميا للبشرة والجسم

فوائد بذور اليقطين الصحية
فوائد بذور اليقطين الصحية
فوائد بذور اليقطين الصحية

إنزال 800 ألف زريعة من أسماك البلطي والمبروك ببحر أبو الأخضر

زريعه اسماك
زريعه اسماك
زريعه اسماك

بنت الريف | زراعة الشرقية تنفذ ندوة تثقيفية عن التمكين الاقتصادي للمرأة

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

مجموعة نادرة.. اكتشاف معرض سيارات مهجور بداخله 20 سيارة جديدة

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

المزيد