تعبت من الهاتف الذكي.. إليك أفضل أجهزة المحمول البسيطة 2025

في عام 2025، تشهد الهواتف البسيطة Feature Phones عودة هادئة إلى الواجهة، مع تزايد شعور المستخدمين بالإرهاق من تعقيدات الهواتف الذكية، يبحث كثير من الناس الآن عن أجهزة بسيطة تؤدي المهام الأساسية مثل المكالمات، الرسائل النصية، وتشغيل الموسيقى فقط.

على عكس الهواتف الرائدة، لا تحاول أفضل الهواتف التقليدية لهذا العام منافستها من حيث الأداء أو الميزات، بل تركز هذه الأجهزة على الوضوح، وعمر البطارية الطويل، وسهولة الاستخدام، دون أن تهمل بعض مزايا الاتصال الحديثة، إليكم نظرة على أبرز الهواتف البسيطة لعام 2025:

أفضل الهواتف البسيطة لعام 2025

1. TCL Flip 4 5G:

هاتف قابل للطي بتصميم بسيط ومواصفات حديثة. يأتي بشاشتي عرض خارجية بقياس 1.77 بوصة للإشعارات وداخلية 3.2 بوصة مع إمكانية تعديل حجم الخط والسطوع، يعمل بنظام KaiOS 4.0 ويدعم تطبيقات مثل WhatsApp وYouTube وخرائط Google.

يحتوي الهاتف على معالج Snapdragon 4s Gen 2 مع 2 جيجابايت رام وذاكرة 32 جيجابايت قابلة للتوسعة، وكاميرا 5 ميجابكسل، وبطارية بسعة 3000 مللى أمبير تدوم حتى 40 ساعة مكالمات.



يدعم الهاتف Wi-Fi، بلوتوث 5.0، نقطة اتصال، وشبكات 5G، بالإضافة إلى منفذ USB-C ومخرج سماعة 3.5 ملم.

TCL Flip 4 5G

2. HMD 2660 Flip:

هاتف عملي بتصميم كلاسيكي وشاشة QVGA بحجم 2.8 بوصة، مع أزرار كبيرة ولوحة أمامية لامعة، مقاوم لرذاذ الماء وفقا لمعيار IP54 ومناسب لكبار السن بفضل زر الطوارئ وميزة الرد بالفتح.

يحتوي على كاميرا 0.3MP مع فلاش، بطارية قابلة للإزالة بسعة 1450 مللي أمبير، ويدعم شبكات 4G VoLTE، بلوتوث 4.2، وبطاقة microSD.

HMD 2660 Flip

3. Nokia 3210 إصدار حديث:

إعادة إحياء لهاتف نوكيا الكلاسيكي الشهير بتصميم عصري، يحتوي على شاشة 2.4 بوصة، كاميرا 2 ميجابكسل مع فلاش، بطارية 1450 مللي أمبير تدوم حتى 9.8 ساعات مكالمات،

يعمل بنظام S30+ ويدعم تطبيقات سحابية مثل الأخبار والطقس ومقاطع YouTube Shorts.



يضم الهاتف معالج Unisoc T107، ذاكرة داخلية 128MB قابلة للتوسعة، بلوتوث 5.0، ومنفذ USB-C.

Nokia 3210

4. HMD 130 Music وHMD 150 Music:



هواتف مصممة خصيصا لعشاق الموسيقى، تأتي بشاشة 2.4 بوصة، مكبر صوت 2 وات، وأزرار مخصصة للموسيقى، تدعم بلوتوث 5.0 وراديو FM يعمل بدون سماعة سلكية.

- 130 Music: يحتوي على كشافين مزدوجين وتصميم عملي.

- 150 Music: يضيف كاميرا أساسية مع فلاش، ويتميز بمتانة عالية.

كلا الجهازين مزود ببطارية قابلة للإزالة سعتها 2500 مللي أمبير تدوم حتى 34 يوما في وضع الاستعداد، مع دعم بطاقات microSD.

HMD 130 Music وHMD 150 Music

5. HMD 102 4G:

هاتف صغير الحجم يركز على الأساسيات. يأتي بشاشة 2 بوصة، كاميرا خلفية مع فلاش، بلوتوث 5.0، ومنفذ USB-C.

يعمل بنظام S30+ مع ذاكرة 24 ميجاباتت رام و16 ميجابايت تخزين داخلي (قابلة للتوسعة).

يشمل مشغل MP3، راديو FM، ولعبة Snake الكلاسيكية، مع بطارية 1000 مللي أمبير قابلة للإزالة.

HMD 102 4G

6. HMD 101 4G:

أحد أكثر الهواتف التقليدية توفيرا هذا العام، يتميز بشاشة 2 بوصة، دعم شريحتي اتصال، بلوتوث 5.0، ومنفذ USB-C.

لا يحتوي على كاميرا، لكنه يدعم تشغيل MP3، راديو FM، وتطبيقات سحابية.

يعمل بمعالج Unisoc 8910 FF-S، مع بطارية 1000 مللي أمبير تدوم حتى 6.5 ساعات مكالمات.