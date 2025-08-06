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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

موبايلك منها؟.. هواتف المؤهلة للإصدار التجريبي من Samsung One UI 8

One UI 8 تحديث
One UI 8 تحديث
لمياء الياسين

أعلنت شركة سامسونج عن برنامج One UI 8 التجريبي قرب نهاية مايو 2025، وكانت هواتف Galaxy S25 وGalaxy S25+ وGalaxy S25 Ultra أول الهواتف التي تحصل على الإصدار التجريبي One UI 8. كان هذا تحولاً سريعاً من سامسونج بعد إصدار One UI 7 المُحبط، لكن البرنامج التجريبي ظلّ لفترة طويلة حصرياً لسلسلة S25، حتى هذا الأسبوع، عندما أعلنت سامسونج عن خططها لتوسيع نطاق الإصدار التجريبي ليشمل المزيد من طُرز Galaxy.

مواصفات تحديث One UI 8

أعلنت الشركة أن تحديث One UI 8 التجريبي سيصل إلى المزيد من أجهزة Galaxy، بما في ذلك العديد من هواتف Galaxy متوسطة الفئة. كما كشفت سامسونج عن موعد وصول التحديث التجريبي للمستخدمين. سنتحدث عن ذلك لاحقًا، ولكن دعونا أولًا نلقي نظرة على قائمة الأجهزة المؤهلة لبرنامج One UI 8 التجريبي.


برنامج Samsung One UI 8.0 التجريبي: قائمة الأجهزة المؤهلة
جالاكسي S25
جالاكسي S25+
جالكسي S25 ألترا
جالاكسي S24
جالاكسي S24+
جالكسي S24 ألترا
جالاكسي S23
جالاكسي S23+
جالكسي S23 ألترا
جالكسي زد فولد 6
جالاكسي زد فليب 6
جالكسي زد فولد 5
جالكسي زد فليب 5
جالاكسي A55 5G
جالاكسي A54
جالاكسي A36 5G
جالاكسي A35 5G
إذا كان جهاز Galaxy الخاص بك مدرجًا في القائمة، فأنت محظوظ. يمكنك تثبيت التحديث التجريبي (عند إصداره) واختبار الميزات والتغييرات الجديدة قبل طرحها للجميع.
وستتلقى الأجهزة المتبقية، بما في ذلك سلسلة Galaxy S23، وGalaxy Z Fold 5، وGalaxy Z Flip 5، وGalaxy A55 5G، وGalaxy A54، وGalaxy A36 5G، وGalaxy A35 5G، الإصدار التجريبي الأول من واجهة One UI 8 في سبتمبر.

ميزات تحديث One UI 8

وفيما يلي الخطوات الواجب اتباعها لتلقى التحديث:

الخطوة ١: افتح تطبيق Samsung Members . (حمّله إذا لم يكن لديك بالفعل)

الخطوة 2: ابحث عن شعار One UI beta وانقر عليه.


الخطوة 3: اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للانضمام إلى البرنامج التجريبي.

الخطوة 4: افتح الإعدادات واضغط على تحديث البرنامج .

الخطوة 5: انقر فوق تنزيل وتثبيت للحصول على الإصدار التجريبي من One UI 8.

الخطوة 6: قم بتنزيل الحزمة وتثبيتها.

إصدار One UI 7 هواتف Galaxy S25 تحديث One UI 8 هواتف Galaxy

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