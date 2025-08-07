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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علاقات دولية: مصر ترفعت عن المواجهات.. ولا تنحاز لأي فصيل

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي
محمد البدوي

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية والأمن القومي، إن الدولة المصرية ترفعت عن أي مواجهات، وهي لا تدخل في أي مواجهات ولا تنحاز لأي فصيل من الفصائل بقطاع غزة.

الوضع في قطاع غزة 

وأكد أستاذ العلاقات الدولية، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن الاتصالات ما زالت جارية حتى الآن بشأن الأوضاع في قطاع غزة، لافتا إلى أننا نذكر العالم بضرورة حل الدولتين.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد إيصال رسالة مهمة للداخل والخارج، وفي تحليل مضمون الرئيس السيسي أن تلك الرسالة هي عسكرية ذات طابع سياسي.

وأشار «فهمي» إلى أن ملف غزة هو ملف مصري، كما أن القضية الفلسطينية قضية فلسطينية بالأساس وقضية أمن قومي، كما أنها أحد مرتكزات السياسة المصرية الخارجية والقاصي والداني يعلم ذلك.

معبر رفح البري 

وأكد أن تصحيح الصورة هو الأهم، لأن موضوع المَعْبَر من الأمور المهمة التي كانت تحتاج إلى توضيح، لافتا إلى أن الرئيس السيسي لخَّص القضية في أمرين، الأول هو أن الجانب الآخر من الجانب الفلسطيني مسرح عمليات ومنطقة عمليات، وأن المعبر مفتوح من الجانب المصري منذ اليوم الأول.

وأشار إلى أن هناك بعض شاحنات المساعدات دخلت إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح، وذلك بالتنسيق مع الجانب الآخر.

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غزة الاحتلال السيسي الرئيس السيسي قطاع غزة

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