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ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

شهد مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية منذ قليل جريمة غير إنسانية حينما شرع زوج ثلاثيني في طعن زوجته بسلاح أبيض إثر  مشادة بينهما داخل منزلهما، فضلا عن  القائه بنفسه وابنته الرضيعة التي لم تتجاوز 8 أشهر من الطابق الخامس، ما أسفر عن مصرعهما في الحال وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد مصرع شاب وابنته الرضيعة إثر سقوطهما من الطابق الخامس بمدينة زفتى بمحافظة الغربية.

كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم شرطة زفتى إلى محل البلاغ وتبين قيام الزوج بطعن زوجته وقيام بالقفز من شرفة منزله ومعه ابنته الرضيعة.

وأفادت  التحريات الأمنية التي أجراها رجال البحث الجنائي بدائرة مركز زفتى تحت إشراف العقيد محمد صقر رئيس البحث الجنائي بدائرة مركز زفتى والسنطة ، أن الزوج كان يعاني من أزمة نفسية حادة عقب اكتشاف إصابته بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، ونقل العدوى إلى زوجته، مما تسبب في تدهور حالته النفسية ودخوله في نوبة عنف انتهت بجريمة أثمة.

تحرك أمني عاجل 

كما خصصت سيارة إسعاف  لنقل الزوجة المصابة إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج وهي تحت الملاحظة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

ميكانيكي إنهاء حياته حضن طفلته وطعن زوجته أمن الغربية

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