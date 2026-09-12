هاتريك.. عبد الله السعيد يسجل الهدف الثالث للزمالك في مرمى إيه إس بورت بطل جيبوتي بدوري أبطال أفريقيا

نجح عبد الله السعيد في تسجيل الهدف الثالث لصالح نادي الزمالك في مرمى إيه إس بورت بطل جيبوتي لتصبح النتيجة 3-0 للفارس الأبيض، في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الثالث في الدقيقة 18 من انطلاق المباراة بعد تمريرة عرضية من شيكو بانزا.

وكان قد سجل عبد الله السعيد الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 7و8 من انطلاق المباراة.

تشكيل الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة إيه إس بورت بطل جيبوتي في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – أحمد شريف – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمد إبراهيم والسيد أسامة ومحمود بنتايج ومصطفى الزناري ومحمود جهاد وحسام أشرف وناصر منسي وعدي الدباغ.