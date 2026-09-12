خوان بيزيرا يعود إلى القاهرة.. هل اقتربت نهاية مشواره مع الزمالك؟

وصل البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة اليوم السبت، بعد فترة من الغياب عن صفوف الفريق منذ نهاية الموسم الماضي.



وكان بيزيرا قد رفض العودة إلى القاهرة والانضمام لمعسكر الزمالك التحضيري للموسم الجديد، ليواصل غيابه عن الفريق في ظل رغبته في الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الحالية.



ونشر تطبيق الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لخوان بيزيرا فور وصوله إلى مطار القاهرة، وعلق عليها: «خوان بيزيرا يصل القاهرة».



ومن المقرر أن يعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي الزمالك خلال الفترة المقبلة، لبحث موقفه من الاستمرار مع الفريق أو الرحيل، خاصة مع وجود اهتمام من جانب نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي بالحصول على خدماته.