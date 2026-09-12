أحمد سليمان: رحيل بيزيرا لن يتم إلا بعد تعويض الزمالك

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن البرازيلي خوان بيزيرا كلف خزينة النادي نحو 2.5 مليون دولار خلال عام واحد، مشددًا على أن الموافقة على رحيله ستكون مرتبطة بتعويض الزمالك عن هذه المبالغ.

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وقال سليمان، عبر قناة «إم بي سي مصر»: «بيزيرا لاعب مقيد بالنادي، وعندما يأتي إلى مصر سنبحث في أمر وإمكانية بيعه من عدمه»، موضحًا أن عقد اللاعب تبلغ قيمته مليونًا و800 ألف دولار، بخلاف الضرائب ونسبة إضافية تصل إلى 20%.

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك: «هناك أشخاص عندما تتفاوض لا يوجد لديها صياعة كرة القدم، لو أنت مش صايع في الكرة لا تتفاوض واترك ذلك، وهذا ما يميز نادٍ عن آخر»، مشيرًا إلى أن أعلى مبلغ تم دفعه خلال فترة إشرافه على الكرة كان مقابل التعاقد مع محمد شحاتة، بقيمة 20 مليون جنيه بالتقسيط.