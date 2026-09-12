ماستانتونو يحطم رقم ميسي التاريخي بهاتريك مع فيورنتينا

حقق الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو إنجازًا تاريخيًا بعدما أصبح أصغر لاعب أرجنتيني يسجل هاتريك في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، متفوقًا على مواطنه الأسطوري ليونيل ميسي.

وسجل ماستانتونو الهاتريك مع فيورنتينا أمام فينيزيا، ليحقق الإنجاز وهو في عمر 19 عامًا و28 يومًا، متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم ميسي.

وكان ميسي قد سجل هاتريكه أمام ريال مدريد بقميص برشلونة وهو في عمر 19 عامًا و259 يومًا، ليظل رقمه صامدًا حتى نجح ماستانتونو في كسره بفارق أكثر من 7 أشهر، وفقًا لما ذكرته ريهام حمدي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.