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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين الشحات يشكو تجاهل الحسين عموتة في الأهلي.. تفاصيل

حسين الشحات
حسين الشحات
عمرو مصطفى

كشف مصدر مقرب من حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعب يشعر بحالة من الغضب والاستياء بسبب خروجه من الحسابات الفنية للمغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، خلال الفترة الماضية.

استياء حسين الشحات من عموتة

وأوضح المصدر أن حسين الشحات تحدث مع عدد من زملائه في الفريق، وأبدى استياءه من تجاهل الجهاز الفني له وعدم حصوله على الفرصة الكافية للمشاركة في المباريات الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب يرى أنه قادر على تقديم الإضافة للفريق، خاصة في ظل خبراته الكبيرة مع الأهلي، وهو ما جعله يشعر بحالة من الغضب بسبب ابتعاده عن المشاركة بشكل منتظم.

وأضاف أن الشحات لم يتخذ أي خطوة رسمية حتى الآن، لكنه ينتظر الحصول على فرصة جديدة لإثبات نفسه واستعادة مكانه في حسابات الحسين عموتة خلال الفترة المقبلة.

ويترقب حسين الشحات موقفه مع الأهلي خلال المباريات القادمة، في ظل رغبته في العودة للمشاركة بشكل أساسي والمساهمة مع الفريق في المنافسات المحلية والقارية.

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام فريق أبو قير للأسمدة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد سقط في فخ التعادل مع فرق المقاولون العرب إيجابياً بهدف لكل منهما في الدوري الممتاز.

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