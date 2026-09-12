مبابي يكشف رأيه في الفائزين بالكرة الذهبية: ميسي ورونالدو بمكان آخر

تحدث الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، عن جائزة الكرة الذهبية ومعايير اختيار الفائز بها، مشيدًا بالثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وقال مبابي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن جائزة الكرة الذهبية لا تذهب إلى اللاعبين العاديين، وإنما تكون من نصيب أصحاب القدرات الاستثنائية.

وأضاف: «الكرة الذهبية لا تُمنح أبدًا للاعبين عاديين، بل للاعبين مختلفين».

وتطرق مبابي إلى فوز ميسي ورونالدو بالجائزة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه كان يرى أن تتويجهما مستحق، قائلًا: «عندما كان ميسي يصل إلى الحفل ويفوز، كنت أقول إن أفضل لاعب يقف على المنصة، لا مشكلة».

وتابع: «وعندما كان كريستيانو يفوز، كنت أقول الشيء نفسه».

وأوضح مبابي أن الأمر كان مختلفًا بالنسبة لبعض الفائزين الآخرين بالجائزة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يرى نفسه يرغب في استبدال مكانه بهم حتى مع حصولهم على الكرة الذهبية.

وقال: «أما بالنسبة لآخرين، فكنت أنظر إليهم وأقول: حتى مع الفوز بالكرة الذهبية، لن أقبل أبدًا بتبادل مكاني مع أحدهم».

وقال: «لكنه أمر جميل، لأنه يغذي مسارًا معينًا، ويصنع قصة ما».

واختتم مبابي حديثه بالتأكيد على أن المنافسة على الجائزة تمثل جزءًا مهمًا من مسيرة اللاعبين، موضحًا أنها تساهم في صناعة القصص وتغذية مسار معين في كرة القدم.