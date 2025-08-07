أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

كشف مصدر أمني بالإسكندرية حقيقة القبض على التيك توكر "أم خالد"، مؤكدا عدم صدور أية قرارات حتى الآن لالقاء القبض على البلوجر الشهيرة "أم خالد".

وأشار المصدر إلى أن أم خالد من سكان منطقة الدخيلة ولكنها موجودة حاليا خارج الإسكندرية في إجازة مصيف بإحدى قرى الساحل الشمالي.

وكان تصدر خبر القبض على البلوجر أم خالد محركات البحث والتريند خلال الساعات الماضية.

حقيقة القبض على أم خالد

وكانت أم خالد قد ردت على الشائعات بالقبض عليها قد كتبت عبر صحفتها « أنا بخير ووسط ولادي » لتنفي أبناء القبض عليها.

وتداول نشظاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك خبر القبض على أم خالد"ضحى".

وسرعان ما نشرت أم خالد عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام،:انا وسط ولادى وبخير".

وكان تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد البلوجر المعروفة بـ أم خالد، بتهمة نشر إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية المصرية.