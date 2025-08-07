أمير مرتضى منصور: كنت أتمنى انتقال زيزو لأي ناد إلا الأهلي

تحدثَ أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن رحيل أحمد مصطفى زيزو نجم القلعة البيضاء السابق إلى الغريم التقليدي الأهلي.

كان النادي الأهلي قد أعلن تعاقده مع زيزو في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN : "حزنت لرحيل زيزو عن الزمالك بنهاية الموسم الماضي، وتواصلت معه ومع عمرو الجنايني رئيس لجنة التخطيط السابق بالقلعة البيضاء من أجل إيجاد حل لتجديد عقد اللاعب ومنع انتقاله للأهلي ، لكن اللاعب كان قد اتفق مع مسؤولي الأحمر على كافة الأمور".

وأضاف: "كنت أتمنى أن يختار زيزو أي نادِ إلا الأهلي ، نظراً للمكانة التي كان يحظى بها اللاعب في قلوب جماهير الزمالك، حيث كان أحد أساطير القلعة البيضاء".

وتابع: "لو كنت مسؤولاً داخل نادي الزمالك، كنت سأنجح في الحفاظ على زيزو ، وعقد جلسة حاسمة للاستماع إلى طلباته وتجديد تعاقده".

