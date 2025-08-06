وكيل لاعبين: نيوم السعودي طلب ضم زيزو من 3 أسابيع

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط ، عن تصريحات حازم فتوح وكيل اللاعبين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال حازم فتوح : " نيوم السعودي طلب ضم زيزو من 3 أسابيع ".

وأضاف: "عرض نيوم السعودي إلى أحمد زيزو وقتما كان لاعبا في الزمالك لم يكن "كوبري" للأهلي".

ويأتي هذا التحرك من جانب الزمالك، بعد الموافقة على إعارة التونسي أحمد الجفالي، الجناح الأيمن للفريق، إلى صفوف نادي أبها السعودي لمدة موسم، مع بند أحقية الشراء.

وفي السياق نفسه، يواصل الزمالك مفاوضاته لضم جناح أجنبي جديد قبل غلق باب القيد، لتعويض رحيل الجفالي وتعزيز الخيارات الهجومية للفريق.