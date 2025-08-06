أزمة جديدة في الأهلي بسبب صفقة زيزو .. تفاصيل

أكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق أن تعاقد إدارة النادي الأهلي مع أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك السابق تسبب في أزمة داخل غرفة ملابس لاعبي الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة.



وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع محمد فاروق: "ما قيل عن تعاقد الأهلي مع أحمد مصطفى زيزو بمبالغ مالية كبيرة جعل باقي لاعبي الفريق الأحمر يطالبون المساواة مالياً به سواء عند التجديد أو وصول عروض احتراف خارجية لأي لاعب".

وأضاف: "من وجهة نظري أن صفقة زيزو تسببت في أزمة للأهلي واللاعب سيجلس على "الدكة" في حال تراجع مستواه في الفترة المقبلة".