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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صفقة زيزو .. تفاصيل

زيزو
زيزو
محمد سمير

أكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق أن تعاقد إدارة النادي الأهلي مع أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك السابق تسبب في أزمة داخل غرفة ملابس لاعبي الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة.


وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع محمد فاروق: "ما قيل عن تعاقد الأهلي مع أحمد مصطفى زيزو بمبالغ مالية كبيرة جعل باقي لاعبي الفريق الأحمر يطالبون المساواة مالياً به سواء عند التجديد أو وصول عروض احتراف خارجية لأي لاعب".

وأضاف: "من وجهة نظري أن صفقة زيزو تسببت في أزمة للأهلي واللاعب سيجلس على "الدكة" في حال تراجع مستواه في الفترة المقبلة".

الأهلي زيزو غرفة ملابس الزمالك أحمد مصطفى زيزو

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