أشعر بالضيق.. أول تعليق من وسام أبوعلي بعد شائعات فشل رحليه عن الأهلي

كشف وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي والمنتقل حديثًا لصفوف كولومبوس كرو الأمريكي، حقيقة الشائعات التي تردّدت خلال الساعات الماضية، حول وجود أزمات تعيق انتقاله للدوري الأمريكي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال في تصريحات خاصة لـ بلس 90: أتواجد حاليًا بالقاهرة حتى استخراج تأشيرة العمل بأمريكا.

وأضاف: صفقة انتقالي لنادي كولومبوس كرو لم تتوقف ولم تفشل، وكل الأمور تسير بشكل جيد، ومسألة تحويل المستحقات المالية للأهلي وإرسال البطاقة الدولية الخاصة بي مسألة وقت فقط لا غير.

وواصل: أشعر بالضيق بسبب الشائعات التي تلاحقني.

وتابع: استخراج تأشيرة عمل في أمريكا ليس بالأمر السهل وهو ما تسبّب في تأجيل سفري حتى الآن.. لكن من المتوقع أن أسافر خلال 72 ساعة لبدء مشواري في الدوري الأمريكي.

وأتم: أنا مقيد بصفوف الأهلي لحين الانتقال النهائي ووصول البطاقة الدولية لفريقي الجديد، ولا مشكلة على الإطلاق في هذا الأمر.