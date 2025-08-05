كولومبوس كرو يخطر الأهلي بتحويل قيمة صفقة وسام أبو علي خلال 48 ساعة

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن صفقة انتقال وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، مازالت قائمة ولم تتوقف الصفقة حتى الآن.

وقال فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "نادي كولومبوس كرو الأمريكي كان من المفترض أن يرسل قيمة الصفقة أو القسط الأول بقيمة ٥.٥ مليون دولار يوم الأحد الماضي وهو ما تسبب في تعثر الصفقة بشكل مؤقت والنادي الأهلي لم يرسل البطاقة الدولية حتى الآن".

وأضاف:" نادي كولومبوس كرو أخطر النادي الأهلي بتحويل قيمة صفقة وسام أبو علي خلال 48 ساعة بقيمة 5.5 مليون دولار لإتمامها بشكل رسمي