الأهلي رافض الفكرة.. حازم فتوح: نيوم السعودي طلب ضم زيزو من 3 أسابيع بعرض رسمي

فجّر حازم فتوح وكيل اللاعبين، كواليس مفاجأة بشأن عرض نيوم السعودي إلى احمد سيد زيزو .



وقال “فتوح” في تصريحات عبر قناة أون: عرض نيوم السعودي إلى الزمالك للتعاقد مع احمد سيد زيزو ماكنش كوبري لـ "زيزو" للانتقال للأهلي.

وأضاف : عقب انتقال أحمد سيد زيزو إلى الأهلي، هناك 3 أندية سعودية طلبت التعاقد مع زيزوا ولكن النادي الأهلي قفل الباب أمام رحيل اللاعب.



وتابع: حتى هذه اللحظة، زيزو عنده عروض من أكبر أندية الخليج.

واختتم “فتوح”: نيوم السعودي أرسل عرضًا للنادي الأهلي للتعاقد مع زيزو منذ 3 أسابيع ولكن الأهلي رافض الفكرة وهذا دليل على أن عرض نيوم وقت ما كان لاعبًا للزمالك لم يكن “كوبري”.