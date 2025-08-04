طارق السيد: زيزو وإمام عاشور مكانش حد يعرفهم قبل الزمالك

أبدى طارق السيد لاعب نادي الزمالك السابق، رضاه عن الصفقات الجديدة التي أبرمها نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال السيد في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الصفقات التي ابرمها نادي الزمالك في ظل الإمكانيات وجميعهم لاعبين مميزين .



وأضاف: أساس الصفقات التي يبرمها الزمالك على مدار تاريخه هو الصفقات السوبر إنما هو من يصنع النجوم، وزيزو وامام عاشور خير دليل .

وتابع: زيزو وإمام عاشور هما الأفضل في الدوري المصري في الوقت الحالي، ولكن نجوميتهم جاءت من نادي الزمالك .

وواصل: زيزو وإمام عاشور قبل دخولهم نادي الزمالك مكانش حد يعرفهم ولكن الزمالك صنع اسمهم .



واختتم طارق السيد تصريحاته قائلا: اي حد يقول ان زيزو وامام عاشور ليسوا الأفضل في مصر في الوقت الحالي "لا يحترم ذاته" اختلافي معهما شخصيا ولكن ليس على مستوى اللعب.