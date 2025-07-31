والد زيزو يوجه رسائل نارية إلى الزمالك.. مش هنسيب فلوسنا

وجه والد أحمد مصطفى زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسائل نارية لمسؤولي نادي الزمالك.

وقال والد زيزو، في تصريحات لبرنامج “رقم 10” المذاع عبر القناة الأولى: "ابني له 82 مليون جنيه عند نادي الزمالك مستحقات متأخرة ومش هنفرط فيهم مهما كلفنا الأمر وسنتخذ كافة الاجراءات القضائية".

وأضاف: “زيزو، مبخلش بأي جهد لحد آخر يوم ليه داخل نادي الزمالك والفلوس دي من حقه، ولن نتنازل عن حقوقنا”.

وأوضح: “هذه المستحقات عن المواسم السابقة وليس عن الموسم الأخير، وفيما يخص التغيب عن المران عندنا دفوعنا وأسانيدنا نقول فيها ليه مكنش زيزو بيروح المران، خاصة أنه كان يتعرض لتهديدات”.