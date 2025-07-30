5 تصريحات نارية من عمرو الجنايني عن أزمة تجديد عقد زيزو وسر رحيله

كشف عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك عن تفاصيل محادثاته مع زيزو لتجديد التعاقد قبل الرحيل للنادي الأهلي.

وأضاف الجنايني في تصريحات تلفزيونية: الرسالة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بـ “ إللي عنده حاجه يطلعها” كانت بأمر من زيزو وبالاتفاق مع اللاعب ووالده.

وأردف : زيزو قبل انتقاله للنادي الأهلي بإسبوع طلب عقد جلسة معي في منزلي وخلالها طلبت معرفة سبب انزعاج اللاعب ووالده حتى يتسرب للإعلام حديث عن عدم تقدير اللاعب.

وأشار الجنايني خلال تصريحاته أنه لم يحدث أي خطأ في حق زيزو ولو طلب اللاعب الرحيل بعد نهاية عقده بشكل طبيعي كان سينتهى التعاقد بشكل لائق.

وأوضح: زيزو بعد التعاقد مع الأهلي عقد جلسة معي وطلب مني إعادته للزمالك وشعوره بالندم على الإنتقال للمارد الأحمر.

وأكمل: زيزو وصل له عرض مالي كبير من الأهلي وبعد ما وفرنا له طلباته التي بلغت 50 مليون مقدم تعاقد و80 مليون في الموسم وتم الاتفاق على ذلك وتم تدبير المبلغ من خارج النادي.

وعن طلبات والد زيزو المالية قال الجنايني: بالفعل طلب مبلغ كبير ورفضت لإنه وكيل للاعب وليس وكيل للنادي حتى يحصل على جزء من الصفقة .