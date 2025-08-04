غضب داخل الزمالك بسبب ملف زيزو.. والنادي يتسلم الملابس الجديدة

أكد الإعلامي أمير هشام، لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة أمهلت الزمالك حتى يوم 11 أغسطس للرد على شكوى مستحقات اللاعب زيزو التي طالب فيها بالحصول على مستحقاته المتأخرة والتي تصل لحوالي 83 مليون جنيه.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: وفي المقابل هناك غضب كبير داخل النادي من عدم الرد على الشكوى التي تقدم بها النادي ضد نفس اللاعب.

وأضاف: نادي الزمالك تسلم ملابس الفريق الأول الجديد من الشركة التي تم التعاقد معها مؤخرا.

وأتم: تم تصوير عدد من اللاعبين بها تمهيدا للإعلان عنه عبر المنصات المختلفة للنادي خلال الساعات المقبلة.