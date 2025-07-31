زيزو الأغلى وليس الأقوى.. جمال عبد الحميد يثير الجدل بتعليق مفاجئ

يرى جمال عبدالحميد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن أحمد مصطفى “زيزو” هو أغلى صفقة للأهلي وليس الأقوى، خلال تدعيمات الفريق في الفترة الماضية.

وقال جمال عبدالحميد في تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر”: "أقوى صفقة للأهلي هي صفقة زيزو من حيث الناحية المالية وليس فنيًا والناحية البدنية، وبشير التابعي يرد: "زيزو أقوى صفقة".

وأضاف عبدالحميد: "صفقة الموسم بالنسبة للزمالك ممكن تكون أحمد عبدالقادر".

وتابع: “لسه في صفقة مفاجأة للزمالك هيتم التعاقد معها، لكن حتى الآن مفيش صفقة تعادل زيزو في الأهلي”.

فيما يرى بشير التابعي أن محمود حسن تريزيجيه هو أقوى صفقة في الدوري المصري.