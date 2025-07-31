الزمالك يُضحي بنجمه للتعاقد مع أحمد عيد

يقترب نادي الزمالك من حسم صفقة الظهير الأيمن أحمد عيد، لاعب النادي المصري البورسعيدي، خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

قال الإعلامي الشهير إبراهيم عبدالجواد، عبر برنامج “ملعب أون”، المُذاع عبر فضائية “أون سبورت”: "نادي الزمالك متمسك بشكل شديد وقوي بإنه يضم النجم أحمد عيد لاعب النادي المصري البورسعيدي".

وأضاف: “نادي الزمالك بيحسم خلاص صفقة أحمد عيد وهتكون منفصلة وليست تبادلية، النادي المصري البورسعيدي كان يرغب في ضم محمد عواد بسبب احتمالية رحيل حارسه محمود جاد إلى نادي بيراميدز”.

وتابع: “لكن الحارس محمد صبحي قد يكون على قوة النادي المصري البورسعيدي، وبالتحديد بعدما أغلق محمد عواد ملف رحيله عن نادي الزمالك بشكل حاسم”.