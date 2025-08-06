وكيل زيزو: عرض نيوم السعودي لم يكن "كوبري" لـ الأهلي

كشف وكيل اللاعبين حازم فتوح، وكيل اللاعب أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي الحالي، أن العرض الذي قدمه نادي نيوم السعودي لضم اللاعب أثناء تواجده في نادي الزمالك لم يكن مجرد تمهيد أو "كوبري" لانتقاله إلى الأهلي، كما تردد في بعض وسائل الإعلام.

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صفقة زيزو .. تفاصيل عرض سعودي لضم «زيزو» من الأهلي .. تفاصيل

وقال فتوح خلال تصريحاته في برنامج "الكلاسيكو" المذاع على قناة أون:"عرض نيوم السعودي إلى زيزو عندما كان لاعبًا في الزمالك كان قائمًا على حاجة فنية حقيقية للاعب، وليس بغرض تسهيل انتقاله إلى الأهلي."

وأضاف:"دليل ذلك أن نادي نيوم عاد وفتح باب المفاوضات مجددًا مع اللاعب بعد انضمامه للأهلي، حيث أرسل عرضًا رسميًا منذ نحو 3 أسابيع، لكن الأهلي رفض التفريط في زيزو."